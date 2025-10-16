Η Χέιλι Μπίμπερ έκανε μια σημαντική αναφορά στη Σελένα Γκόμεζ, λέγοντας ότι «δεν αισθάνεται ανταγωνιστική με άτομα που δεν την εμπνέουν». Σε συνέντευξή της στο «WSJ. Magazine», η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ ρωτήθηκε πώς αισθάνεται όταν η μάρκα της, «Rhode Beauty», συγκρίνεται με τη μάρκα, «Rare Beauty», της Γκόμεζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χέιλι πούλησε φέτος την επιχείρησή της για 1 δισ. δολάρια. Το 28χρονο μοντέλο και επιχειρηματίας είναι παντρεμένη με τον Τζάστιν Μπίμπερ και το ζευγάρι έχει έναν γιο, τον Τζακ, ενός έτους, αλλά ο Τζάστιν είχε προηγουμένως σχέση με τη Σελένα, από το 2010 έως το 2018. Η Χέιλι παραδέχτηκε ότι θεωρεί τις συνεχείς συγκρίσεις «ενοχλητικές»

«Είναι πάντα ενοχλητικό να σε συγκρίνουν με άλλους ανθρώπους. Δεν το ζήτησα εγώ αυτό. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να σε δουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και έχουν φτιάξει μια ιστορία για σένα στο μυαλό τους, δεν εξαρτάται από σένα να το αλλάξεις αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για όλους. Δεν αισθάνομαι ανταγωνιστική με ανθρώπους που δεν με εμπνέουν», είπε με νόημα η Χέιλι Μπίμπερ.

Αν και η Σελένα και η Χέιλι έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι βρίσκονται σε διαμάχη, αυτό δεν έχει εμποδίσει τους θαυμαστές να υποθέτουν ότι οι δύο τους έχουν τσακωθεί στο παρελθόν για τον Τζάστιν Μπίμπερ. Τελικά, οι δύο τους προσπάθησαν να «πνίξουν» τις φήμες για τη διαμάχη τους, ποζάροντας μαζί για μια φωτογραφία το 2022. Και όταν η Γκόμεζ είπε το «ναι» στον Μπένι Μπλάνκο τον περασμένο μήνα, ο πρώην της έγινε στόχος των χρηστών των social media, με πολλούς να μοιράζονται GIF της τραγουδίστριας με τη Σελένα και τη Χέιλι.

Σε μία από τις αναρτήσεις των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τραγούδι του Τζάστιν, «I Do», έπαιζε στο παρασκήνιο. Ο Τζάστιν κυκλοφόρησε το τραγούδι πριν από έναν μήνα, το οποίο φαίνεται να είναι αφιερωμένο στη σύζυγό του. «Κανείς δεν βρίσκει αστείο το γεγονός ότι το τραγούδι που επέλεξε είναι το ‘’I Do’’;», έγραψε ένας χρήστης του Instagram, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Είναι κάπως τρελό να δημοσιεύεις αυτό το ‘’I do’’ την ημέρα που παντρεύεται η πρώην σου». Ωστόσο, άλλοι υπερασπίστηκαν τον τραγουδιστή, με έναν να γράφει: «Έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει στο Instagram του... γι’ αυτό υπάρχει το Instagram! Απλά να το θυμάστε».

Το 2009, ο Τζάστιν και η Σελένα συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν τους σύστησαν οι μάνατζέρ τους. Και τον επόμενο χρόνο, το ζευγάρι πυροδότησε φήμες για ρομαντική σχέση όταν τους είδαν σε ραντεβού. Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε σύντομα και οι δύο σταρ παρευρέθηκαν μαζί σε εκδηλώσεις όπως τα «American Music Awards», το 2011. Το ζευγάρι χώρισε το 2012 και ξανάσμιξε το 2014. Το ζευγάρι χώρισε οριστικά το 2018. Την ίδια χρονιά, ο Τζάστιν παντρεύτηκε τη Χέιλι και το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο τους παιδί τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Πηγή: skai.gr

