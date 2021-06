Οι Sussex διανύουν για δεύτερη φορά την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους, καθώς έφεραν στον κόσμο ακόμη έναν καρπό του έρωτα τους, την Lilibet - Diana, η οποία γεννήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου στις 11.40 το πρωι στο Santa Barbara Cottage Hospital, στην Santa Barbara στην Καλιφόρνια.

Η Lili πήρε το όνομα της από την Βασίλισσα Ελισάβετ της - της οποίας το nickname της είναι Lilibet- και το middle name της, Diana προς τιμήν της αγαπημένης της γιαγιάς, The Princess of Wales και μητέρα του Harry, Diana.

Δυστυχώς, η μικρή αν και γόνος βασιλικής οικογένειας δεν θα πάρει κανένα τίτλο, δεν θα αποκαλείται "πριγκίπισσα" όπως η ξαδέλφη της η Charlotte, αλλά ούτε η Αυτού Μεγαλειότης και ο λόγος δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γονείς της αποφάσισαν να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.



Όπως και ο αδελφός της Archie, έτσι κι η μικρή Lili δεν θα έχει βασιλικό τίτλο γιατί εξαιτίας ενός κανόνα 100 ετών, είναι πολύ μακριά στη διαδοχή του θρόνου για να τους επιτραπεί να έχουν τίτλο. Ο μόνος που μπορεί να τους δώσει τίτλο, είναι ο πρίγκιπας Κάρολος.

Όταν η βασίλισσα πεθάνει ή αποχωρήσει από τον θρόνο και ο Κάρολος στεφθεί βασιλιάς, θα μπορεί αν το θέλει να δώσει στα εγγόνια του Archie και Lili τίτλους, δεδομένου ότι θα είναι πιο κοντά στη διαδοχή του θρόνου.

Μάλιστα, να θυμίσουμε και το γεγονός ότι δεν θα είχαν και προστασία από το Παλάτι αφού τα παιδιά τους δεν θα είχαν τίτλους, ήταν ένας από τους λόγους που το ζευγάρι αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αγγλία.

Πηγή: Must