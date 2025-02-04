Το πιο δημοφιλές τραγούδι του 21ου αιώνα του Μπομπ Μάρλεϊ αποκαλύφθηκε ενόψει της συμπλήρωσης 80 χρόνων από τη γέννησή του.

Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης της ρέγκε, που πέθανε σε ηλικία 36 ετών το 1981, θα γιόρταζε τα γενέθλιά του στις 6 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία χορήγησης αδειών μουσικής Phonographic Performance Limited (PPL) το τραγούδι του 1980 «Could You Be Loved», των Bob Marley and The Wailers, παίζεται κατά μέσο όρο 15 φορές την ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο από την αλλαγή του αιώνα.

Η εταιρεία, η οποία αδειοδοτεί τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και σε δημόσιους χώρους ανακοίνωσε ότι η μουσική του Μπομπ Μάρλεϊ έχει συγκεντρώσει περισσότερα από τέσσερα χρόνια αθροιστικής αναπαραγωγής από το 2001.

Μετά το «Could You Be Loved» ακολουθούν τα τραγούδια «One Love/People Get Ready» και «Three Little Birds» ως το δεύτερο και το τρίτο πιο δημοφιλές τραγούδι του αείμνηστου καλλιτέχνη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Το «No Woman, No Cry», τραγούδι του 1974 από το άλμπουμ του Μπομπ Μάρλεϊ «Natty Dread» είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές και το «Is This Love» συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα.

«Ο Μπομπ Μάρλεϊ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ιστορία και τα 80α γενέθλιά του έδωσαν την τέλεια ευκαιρία να ανατρέξουμε στον αντίκτυπό του στα ραδιοκύματα του Ηνωμένου Βασιλείου» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της PPL, Πίτερ Λίθεμ.

«Η τεράστια παρουσία του στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς μας τον 21ο αιώνα αντανακλά τη διαρκή δύναμη της μουσικής του, η οποία συνεχίζει να αγγίζει και να εμπνέει τους ακροατές σε όλη τη χώρα» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

