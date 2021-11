Σε φόρμα δείχνει ότι είναι η 95χρονη βασίλισσα Ελισάβετ μετά την μικρή περιπέτεια της υγείας της.

Η βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έλαβε συστάσεις από τους γιατρούς της να απέχει δύο εβδομάδες από τα βασιλικά καθήκοντα, φωτογραφήθηκε τη Δευτέρα να οδηγεί μόνη της γύρω από το κτήμα της στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η φωτογραφία, που εμφανίστηκε σε πολλές ιστοσελίδες βρετανικών μέσων ενημέρωσης, δείχνει την 95χρονη να φορά μαντίλι και γυαλιά ηλίου οδηγώντας το πολυτελές της αυτοκίνητο μάρκας Jaguar.

Τον περασμένο μήνα, η Ελισάβετ αναγκάστηκε να ακυρώσει ορισμένες προγραμματισμένες υποχρεώσεις και πέρασε μια νύχτα στο νοσοκομείο για μια απροσδιόριστη πάθηση, αν και όχι πάθηση που σχετίζεται με τον COVID-19, την πρώτη της τέτοια διανυκτέρευση σε νοσοκομείο εδώ και χρόνια.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ είπε ότι οι γιατροί της τής είχαν δώσει οδηγίες να ξεκουραστεί και να αποφύγει τις επίσημες επισκέψεις για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Μία από αυτές τις υποχρεώσεις που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει ήταν μια δεξίωση για την έναρξη της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP26, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα.

Η βασίλισσα, η οποία είναι γνωστή για την εύρωστη υγεία της, έχει πάντως παραχωρήσει μια σειρά από εικονικές ακροάσεις μέσω τηλεσύνδεσης, στις οποίες εμφανίστηκε ευδιάθετη, ενώ ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε ότι της είχε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα σχολιάζοντας πως είναι «σε πολύ καλή φόρμα».



🚨 | NEW: The Queen has been seen driving her car around the Windsor estate just days after she was advised by doctors to rest for at least a fortnight pic.twitter.com/fWMja3geqo