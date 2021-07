Η ζάχαρη και το αλάτι πρέπει να φορολογούνται και τα λαχανικά που συνταγογραφούνται από το NHS, σύμφωνα με μια ανεξάρτητη μελέτη τηςτης Εθνικής Στρατηγικής Τροφίμων στην Αγγλία.

Η σχετική έκθεση με επικεφαλής τον επιχειρηματία Χένρι Ντίμπλμπι, αναφέρει ότι οι φόροι που θα αυξηθούν θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη δωρεάν παροχή σχολικών γευμάτων και να στηρίξουν καλύτερες δίαιτες μεταξύ των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας.

Η Εθνική Στρατηγική Τροφίμων επιθυμεί επίσης από τους οικογενειακούς γιατρούς να δοκιμάσουν τη συνταγογράφηση φρούτων και λαχανικών για να ενθαρρύνουν την υγιεινή διατροφή.

We’ve published the National Food Strategy today. A Manifesto for a better food system alongside a Strategic Plan to achieve it. https://t.co/uc9sFIfWZi