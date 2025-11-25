Μία δεκαετία μετά την πώλησή της από τον ποπ σταρ, Τζο Τζόνας, η πρώην κατοικία του στο Δυτικό Χόλιγουντ επανέρχεται στην αγορά ακινήτων, αναζητώντας νέο ιδιοκτήτη. Το πολυτελές σπίτι, το οποίο ο τραγουδιστής των Jonas Brothers είχε στην κατοχή του για περίπου ενάμιση χρόνο (2014-2015), πωλήθηκε τότε για $2,9 εκατομμύρια, λίγο πάνω από την τιμή αγοράς του.

Σήμερα, η νέα τιμή του ακινήτου που βρίσκεται στην περιζήτητη περιοχή Sunset Square, είναι στα $3.995.000, ύστερα από μια πρόσφατη μείωση. Αρχικά, είχε κυκλοφορήσει στην αγορά τον Σεπτέμβριο με τιμή εκκίνησης τα $4,5 εκατομμύρια. Επίσης, είναι διαθέσιμο και προς ενοικίαση για 19.500 δολάρια τον μήνα, σύμφωνα με την εταιρεία The Beverly Hills Estates.

Το σπίτι, χτισμένο το 1923 εκτείνεται σε δύο ορόφους και διαθέτει 4 υπνοδωμάτια και 6 μπάνια, σαλόνι με σκαλιστό πέτρινο τζάκι, γραφείο και μία τραπεζαρία με πολλαπλά παράθυρα με θέα στο κήπο. Στον επάνω όροφο κυριαρχεί η κύρια σουίτα, η οποία ξεχωρίζει για τη θολωτή οροφή της ενώ προσφέρει πολλούς χώρους αποθήκευσης και ένα πολυτελές γυάλινο μπάνιο.

Στο εξωτερικό χώρο διαθέτει μία μικρή πισίνα με μερικώς σκεπασμένη βεράντα για φαγητό και διασκέδαση και ενσωματωμένο μπάρμπεκιου ενώ υπάρχει και ένας χώρος συζήτησης με τζάκι.

Δίπλα στον κήπο, ο διώροφος ανεξάρτητος ξενώνας εξυπηρετεί τέλεια τους καλεσμένους. Διαθέτει τη δική του κουζίνα, ένα μπάνιο και ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο, σύμφωνα με το Robb Report.

Σημειώνεται ότι η κύρια κατοικία του Τζόνας βρίσκεται πλέον στη Νέα Υόρκη. Πέρυσι, ο διάσημος τραγουδιστής αγόρασε ένα διαμέρισμα με τρία υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια στο συγκρότημα Olympia Dumbo στο Μπρούκλιν, για $6,7 εκατομμύρια.

Πηγή: skai.gr

