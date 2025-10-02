Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε χωρίς μακιγιάζ, ενώ παράλληλα μοιράστηκε μια γεύση από τη ρουτίνα προετοιμασίας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 56χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram Story της ένα βίντεο, όπου μας δείχνει το πρόσωπό της και πώς εφαρμόζει τα προϊόντα περιποίησης δέρματος από τη σειρά «JLo Beauty».

Στο βίντεο, η σούπερ σταρ, η οποία σπάνια εμφανίζεται χωρίς ίχνος μακιγιάζ, χόρευε και τραγουδούσε υπό τους ήχους της επιτυχίας της «Birthday». Η Λόπεζ έβαλε λοσιόν προσώπου και κρέμα ματιών στο πρόσωπο και το ντεκολτέ της, ενώ παράλληλα πήραμε μια γεύση και από το πολυτελές κατάλυμά της, αξίας 21 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τραγουδίστρια πριν από λίγες ημέρες εμφανίστηκε στο CBS και αποκάλυψε ότι το χρυσό φόρεμα που θα δούμε στην ταινία «Kiss of the Spider Woman», όπως και άλλα κοστούμια, δεν ήταν πάντα «λειτουργικά». «Το χρυσό φόρεμα ζύγιζε 22 κιλά», είπε η σταρ, προσθέτοντας: «Ήταν πολύ βαρύ. Όταν με σήκωναν, προσπαθούσα να κουνήσω το πόδι μου και να κάνω την πόζα. Ήταν εφιάλτης».

Όσον αφορά στο διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ, η καλλιτέχνις ανέφερε πρόσφατα ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που της συνέβη ποτέ. «Δεν με άλλαξε», διευκρίνισε. «Με βοήθησε να ωριμάσω με έναν τρόπο που χρειαζόμουν για να μεγαλώσω και να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Είμαι διαφορετικός άνθρωπος τώρα από ότι ήμουν πέρυσι, πριν από ενάμιση χρόνο». Και πρόσθεσε: «Συνειδητοποίησα ότι η χαρά βρίσκεται στο να ζεις και να απολαμβάνεις τις στιγμές, να αγκαλιάζεις πραγματικά τη ζωή και όλα όσα σου προσφέρει».

Η ταινία, βασισμένη στο κλασικό μιούζικαλ των Τέρενς ΜακΝάλι, Τζον Κάντερ και Φρεντ Εμπ (η οποία μεταφέρθηκε και πάλι στο σινεμά το 1985 με πρωταγωνιστές τους Γουίλιαμ Χερτ, Ραούλ Τζούλια και Σόνια Μπράγκα), φέρνει στο προσκήνιο την Ινγκριντ Λούνα (Τζένιφερ Λόπεζ), μια θρυλική ντίβα του σινεμά. Ο πιο εμβληματικός της ρόλος είναι εκείνος μιας μυστηριώδους γυναίκας-αράχνης που σαγηνεύει και σκοτώνει τους εραστές της με ένα φιλί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.