Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν μπορεί να αφήσει τον Μπεν Άφλεκ να φύγει, όπως γράφει το «Radar». Η εμμονική συμπεριφορά της ντίβας έχει τρομοκρατήσει τον τέταρτο πρώην σύζυγό της, καθώς εκείνη ελπίζει για μια δεύτερη ευκαιρία, σύμφωνα με το μέσο.

«Η JLo τώρα αντιμετωπίζει με ελαφρότητα το διαζύγιό τους στις συνεντεύξεις και προσπαθεί να συμπεριφέρεται σαν να το έχει ξεπεράσει εντελώς, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», δήλωσε μια πηγή. «Ακόμα ψάχνει κάθε δικαιολογία για να παραμείνει συνδεδεμένη με τον Μπεν. Δεν είναι καθόλου έτοιμη να τον αφήσει να φύγει».

Το πρώην ζευγάρι, που χώρισε πέρυσι, ξανασυναντήθηκε στο κόκκινο χαλί στην προβολή της τελευταίας ταινίας της, «Kiss of the Spider Woman», στις 6 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, σε παραγωγή του Μπεν Άφλεκ. «Η Λόπεζ πίεζε συνεχώς τον Άφλεκ να παραστεί στην πρεμιέρα και σχεδόν τον απείλησε ότι θα του έκανε τη ζωή δύσκολη αν δεν εμφανιζόταν», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.

«Πήγε κόντρα στη λογική του και τώρα λέει ότι ήταν τεράστιο λάθος, γιατί από τότε εκείνη δεν έχει σταματήσει να του τηλεφωνεί. Φαίνεται να έχει ξεχάσει εντελώς ότι τον ανάγκασε να πάει εκεί και αντίθετα πιστεύει ότι μπορούν να τα βρουν ξανά».

Η καλλιτέχνις εξήρε επίσης τον ρόλο του πρώην της στην παραγωγή της ταινίας, λέγοντας: «Αν δεν ήταν ο Μπεν, η ταινία δεν θα είχε γυριστεί. Και θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό».

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, η JLo ελπίζει ακόμη και να φέρει τα παιδιά τους – τα 17χρονα δίδυμα της, Max και Emme, και τα τρία παιδιά του, Violet, 19, Fin, 16, και Sam, 13 – μαζί για να περάσουν χρόνο ως οικογένεια στο εγγύς μέλλον. «Πιέζει τον Μπεν να περάσουν χρόνο μαζί τις διακοπές και λέει ότι πρέπει να το κάνουν για το καλό των παιδιών. Του στέλνει ακόμη και μηνύματα με σχόλια θαυμαστών για το πόσο ερωτευμένοι φαίνονται ακόμα. Αυτό είναι τρομακτικό για τον ηθοποιό, γιατί θέλει απλώς να απαλλαγεί από αυτήν, αλλά είναι σαφές ότι εκείνη δεν το δέχεται».



Πηγή: skai.gr

