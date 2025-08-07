Ο έρωτας της πάει πολύ τελικά. Η Τζένιφερ Άνιστον εθεάθη στη Νέα Υόρκη με τον γοητευτικό (και αμφιλεγόμενο) νέο σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις, ανανεωμένη και χαμογελαστή.

Ο φωτογραφικός φακός τσάκωσε την 56χρονη «Ρέιτσελ» από τα «Φιλαράκια» να βγαίνει από το ξενοδοχείο της, ενώ ο 49χρονος Κέρτις (υπνωτιστής στο επάγγελμα) της την ακολουθούσε από κοντά.

New : Jennifer Aniston spotted today in NYC pic.twitter.com/a7HszrwBu4 — CarolAniston (@jenanistoworld) August 7, 2025

Η 'Ανιστον ντυμένη απλά, στα μαύρα και χωρίς στηθόδεσμο, χαμογέλασε τους δημοσιογράφους, χωρίς να κάνει προσπάθεια να κρυφτεί (και γιατί άλλωστε!).

Jennifer Aniston looks smitten as she emerges in NYC with hunky new boyfriend amid his mystery injury https://t.co/1V0a05xVEp — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 7, 2025

Το ζευγάρι φαινόταν να είχε μια ακόμη συνάντηση με τον καλό φίλο της Άνιστον, Τζέισον Μπέιτμαν, καθώς εθεάθη κι αυτός να φεύγει από το ξενοδοχείο μετά από αυτούς.

Πριν λίγες ημέρες, Άνιστον και Κέρτις είχαν εντοπιστεί να τρώνε με τον Μπέιτμαν και τη σύζυγό του σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης και τότε ο 49χρονος είχε εμφανιστεί με μπαστούνι.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends» και ο υπνωτιστής - τη δουλειά του οποίου παρακολουθεί η ηθοποιός εδώ και χρόνια - αποκάλυψαν τη σχέση τους πριν από περίπου ένα μήνα και από τότε είναι πάντα μαζί.

Πηγή: skai.gr

