Ο Πάολο Ροβέρσι είναι ο φωτογράφος σειράς πορτρέτων της Δούκισσας του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον που δημοσιοποιήθηκε από τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου στις 9 Ιανουαρίου ημέρα των 40ων γενεθλίων της.

Τα πορτρέτα που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ απεικονίζουν την Κέιτ Μίντλετον με τρεις διαφορετικές δημιουργίες της Σάρα Μπάρτον του Alexander McQueen.

Η Κέιτ Μίντλετον παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, μεγαλύτερο γιο του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα και εγγονό της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου το 2011. Είναι γονείς του πρίγκιπα Τζορτζ, 8 ετών, της πριγκίπισσας Σάρλοτ, 6 ετών και του πρίγκιπα Λούις, 3 ετών.

«Αυτά τα νέα πορτρέτα που κυκλοφόρησαν για τον εορτασμό του 40ων γενεθλίων θα παρουσιαστούν στην κοινότητα σε τρία σημαντικά μέρη: Μπέρκσαϊρ, Σεντ Άντριους και Ανγκλσέι ως μέρος της έκθεσης της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων @NPGLondon «Coming Home» ενόψει της επαναλειτουργίας της το 2023» αναφέρεται σε ανάρτηση στον λογαριασμό του Δούκα και της Δούκισσας του Κέμπριτζ στο Twitter.

Three new photos of Kate Middleton have been released to celebrate her milestone 40th birthday on January 9. pic.twitter.com/VJGKivJflv