Συντετριμμένος είναι ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν μετά το δυστύχημα που προκλήθηκε από την εκπυρσοκρότηση του όπλου που χρησιμοποιούσε στα γυρίσματα της ταινίας "Rust".

Από τον πυροβολισμό σκοτώθηκε η υπεύθυνη φωτογραφίας της ταινίας, ενώ ο σκηνοθέτης τραυματίστηκε σοβαρά και είναι στην εντατική.

Halyna Hutchins last couple of posts showed how excited she was to be working on this Alec Baldwin western, and then it ends in tragedy. So sad 🙏🏾 #RIP pic.twitter.com/1ctrVQHUF5 — Joshua Chenault (@joshuachenault1) October 22, 2021

«Σύμφωνα με τους αστυνομικούς φαίνεται ότι η σκηνή που γυριζόταν περιλάμβανε τη χρήση πυροβόλου όπλου», ανέφερε σχετική δήλωση. «Οι ντετέκτιβ ερευνούν πώς και τι είδους βλήμα εκτοξεύτηκε.»

#Update



Raw video from the murder scene in the Alec Baldwin saga.



Follow me for more updates on this sordid affair. pic.twitter.com/ZHrEexT6hA — L. Sojini (@lungstagangsta) October 22, 2021

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:50 μ.μ. τοπική ώρα, είπαν οι αρχές. Το γραφείο του σερίφη είπε ότι η έρευνα «παραμένει ανοιχτή και ενεργή» και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, που επικαλέστηκε εκπρόσωπο της παραγωγής, επρόκειτο για «ατύχημα», καθώς αντί για άσφαιρα στο πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο πρωταγωνιστής είχαν τοποθετηθεί αληθινές σφαίρες.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

Ο ηθοποιός δε μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη και σύμφωνα με πληροφορίες είναι απαρηγόρητος, ενώ κλαίει συνεχώς.

Πηγή: CNN