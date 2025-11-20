Με τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένης μιας θέσης στην κορυφή του πιο αποκλειστικού τραπεζιού της μόδας. Ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, θα είναι οι κύριοι χορηγοί της έκθεσης Met Gala και Costume Institute 2026, όπως ανακοίνωσε το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.

Ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία 234 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και η πρώην δημοσιογράφος θα καλύψουν μεγάλο μέρος του κόστους της εκδήλωσης της 4ης Μαΐου - και θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ποιος θα λάβει την πολυπόθητη πρόσκληση.

Ποια είναι μερικά από τα διάσημα πρόσωπα που πιθανόν θα δούμε; Η λίστα των καλεσμένων στον γάμο του ζευγαριού, που κόστισε 50 εκατομμύρια δολάρια και πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, μπορεί να μας δώσει κάποιες ενδείξεις. Στις λαμπερές εκδηλώσεις στη Βενετία παρευρέθηκαν η Σίντνεϊ Σουίνι, οι Kardashian-Jenner, η Κέιτι Πέρι, η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Κάρλι Κλος, η Ιβάνκα Τραμπ, καθώς και ο Τζος και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης, Andrew Bolton, φέτος η έκθεση θα αναδείξει τη σημασία του σώματος ως σημείο όπου η μόδα και η τέχνη συναντιούνται. Το «ντυμένο σώμα» δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως φορέας ρούχων, αλλά ως μια ζωντανή επιφάνεια δημιουργίας, όπου η μόδα λειτουργεί ως τέχνη που ενσαρκώνεται και αποκτά νόημα μέσα από την ανθρώπινη μορφή. Παράλληλα, η έκθεση θα εξετάσει πώς οι καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις του σώματος – στη ζωγραφική, στη γλυπτική και σε άλλα μέσα – «συζητούν» και διαλέγονται με τη μόδα, δείχνοντας ότι και οι δύο πρακτικές μοιράζονται την ίδια βάση: το ανθρώπινο σώμα ως κεντρικό, εκφραστικό στοιχείο.

Κάθε χρόνο, η Άννα Γουίντουρ επιλέγει μια ομάδα διασημοτήτων για να συνδιοργανώσουν την εκδήλωση. Αυτές οι διασημότητες φτάνουν πρώτες στο κόκκινο χαλί και συνήθως έχουν κάποια σχέση με το θέμα της έκθεσης. Ο Colman Domingo, ο Lewis Hamilton, ο A$AP Rocky, ο Pharrell Williams και ο LeBron James συνδιοργάνωσαν την έκθεση «Superfine: Tailoring Black Style» του 2025, ενώ η Michaela Coel, η Dua Lipa, ο Roger Federer και η Penelope Cruz επιλέχθηκαν για την έκθεση «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» του 2024.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα του dress code, το οποίο παρέχει στους καλεσμένους περαιτέρω οδηγίες για την εμφάνισή τους, αλλά δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, το ιστορικό γκαλά «In America: An Anthology of Fashion» το 2022 απαιτούσε «χρυσή γοητεία, λευκή γραβάτα», κάτι που οδήγησε στην περίφημη απόφαση της Kardashian να γίνει Μέριλιν Μονρόε.

Η Amy Odell, που έγραψε μια best-seller βιογραφία της Άννα Γουίντουρ, θεωρεί ότι ο ενδυματολογικός κώδικας «Costume Art» θα ενθαρρύνει τις διασημότητες να φορέσουν τα καλύτερα «γυμνά» φορέματά τους. Το ζευγάρι δεν είναι οι πρώτοι δισεκατομμυριούχοι που χρηματοδοτούν τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Το 2018, ο διευθύνων σύμβουλος της Blackstone, Stephen A. Schwarzman, και η σύζυγός του Κριστίν βοήθησαν στη χρηματοδότηση της έκθεσης «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination» του Met, η οποία τελικά έγινε η πιο επισκέψιμη έκθεση στην ιστορία του μουσείου, με περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια επισκέπτες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Times», έκοψαν τότε μια επιταγή ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δωρεά των Μπέζος είναι, τουλάχιστον, επταψήφια.

