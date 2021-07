Εδώ και αρκετό καιρό γίνεται λόγος για την άσχημη συμπεριφορά του Justin Bieber απέναντι στην γυναίκα του Hailey και τώρα ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα video που επιβεβαιώνει τα παραπάνω, καθώς μετά από ένα κοσμικό event στο Las Vegas της κούνησε το δάχτυλο, μιλώντας της άσχημα.

Συγκεκριμένα, μετά τη συναυλία που έδωσε ο τραγουδιστής με τον Diplo σε night club της περιοχής ένας fan ανέβασε στο twitter ένα video, το οποίο δείχνει το ζευγάρι να περπατά ανάμεσα στους σωματοφύλακές του και τον 27χρονο τραγουδιστή να φωνάζει και να κουνά επιδεικτικά το χέρι στη σύντροφό του.

Μετά την προβολή του πολλοί έσπευσαν να τον κατηγορήσουν για απαράδεκτη συμπεριφορά, ενώ άλλοι τον δικαιολογούσαν ρίχνοντας το φταίξιμο στην ένταση από το show.

Δείτε παρακάτω το video:

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ