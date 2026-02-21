Το συγκινητικό μετά θάνατον μήνυμα του Έρικ Ντέιν στις κόρες του - «Σας αγαπώ. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια»

Καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, σε μεγάλο βαθμό παράλυτος, ο σταρ του «Grey's Anatomy» ηχογράφησε μια τελευταία συνέντευξη που προοριζόταν να μεταδοθεί μόνο μετά τον θάνατό του. Μέσω αυτής έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στις κόρες του, προτρέποντάς τες να ζουν πλήρως το παρόν.

Λίγο μετά την είδηση ​​του θανάτου του Έρικ Ντέιν από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), το Netflix αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός ηθοποιός είχε συμφωνήσει να ηχογραφήσει μια τελευταία συνέντευξη, με την προϋπόθεση ότι θα προβληθεί μόνο μετά τον θάνατό του.

Η συνέντευξη είναι πλέον διαθέσιμη στους συνδρομητές της πλατφόρμας στο πλαίσιο της σειράς συνεντεύξεων με τίτλο «Famous Last Words», η οποία «δίνει στο κοινό σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να ακούσει έναν εμβληματικό άνθρωπο από τον χώρο του πολιτισμού μετά τον θάνατό του». Σύμφωνα με το Netflix, το επεισόδιο γυρίστηκε κατόπιν συμφωνίας ότι θα μεταδιδόταν μόνο μετά τον θάνατό του.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές «Grey's Anatomy» και «Euphoria», διαγνώστηκε με ALS τον Απρίλιο του 2025, μόλις 10 μήνες πριν πεθάνει σε ηλικία 53 ετών. Εμφανίζεται στη συνέντευξη καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, σε μεγάλο βαθμό παράλυτος και με δυσκολίες στην ομιλία.

Στη συνομιλία του με τον Μπραντ Φάλτσουκ, ο Ντέιν αναφέρεται σε σημαντικές στιγμές τόσο από την επαγγελματική όσο και από την προσωπική του ζωή, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης του με τη σύζυγό του, το μοντέλο και ηθοποιό Ρεμπέκα Γκέιχαρτ από το «Beverly Hills».

«Σας αγαπώ. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια»

Ωστόσο, τα πιο συγκινητικά λόγια του Ντέιν ακούγονται στο μέρος της συζήτησης που αφορά στις δύο πανέμορφες κόρες του. Στρέφοντας το βλέμμα του προς την κάμερα, ο Ντέιν απευθύνεται τρυφερά στη 15χρονη Μπίλι και στη 14χρονη Τζόρτζια:

«Αυτά τα λόγια είναι για σας. Προσπάθησα. Σκόνταψα κατά καιρούς, αλλά προσπάθησα. Όλα ήταν υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που περάσαμε στην παραλία, εσείς οι δύο, εγώ και η μαμά, στη Σάντα Μόνικα, στη Χαβάη, στο Μεξικό. Σας βλέπω τώρα να παίζετε στον ωκεανό για ώρες, τα μικρά μου παιδιά του νερού. Εκείνες οι μέρες ήταν ο παράδεισος, με όλη τη σημασία της λέξης. Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια, και ελπίζω να μην με ακούσετε απλά. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε».

«Πρώτον, ζήστε το τώρα, αυτή τη στιγμή, το παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα πώς να το κάνω. Για χρόνια, περιπλανιόμουν νοερά και χανόμουν στις σκέψεις μου για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ανησυχούσα και βυθιζόμουν στην αυτολύπηση, την ντροπή και την αμφιβολία. Επανεξέταζα τις αποφάσεις μου και αμφισβητούσα τον εαυτό μου: Έπρεπε να το είχα κάνει αυτό, δεν έπρεπε να το είχα κάνει εκείνο. Τέλος πάντων. Από καθαρή ανάγκη για επιβίωση, είμαι αναγκασμένος να μείνω στο παρόν. Αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν κρύβει τύψεις. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Επομένως, πρέπει να ζεις στο τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχεις. Να το αγαπάς. Να εκτιμάς κάθε στιγμή».

«Δεύτερον, ερωτευτείτε. Όχι απαραίτητα ένα άτομο, αν και το συνιστώ κι αυτό. Ερωτευτείτε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Βρείτε κάτι που θα σας κάνει να θέλετε να ξυπνάτε το πρωί και θα σας παρακινεί να περάσετε την ημέρα. Ερωτεύτηκα για πρώτη φορά στην ηλικία σας. Ερωτεύτηκα την υποκριτική. Αυτή η αγάπη με συνόδευσε στις πιο σκοτεινές μου ώρες, στις πιο σκοτεινές μου μέρες, στην πιο σκοτεινή μου χρονιά. Ακόμα αγαπώ τη δουλειά μου. Θέλω ακόμα να στέκομαι μπροστά στην κάμερα και να παίζω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με καθορίζει, αλλά με ενθουσιάζει. Βρείτε κάτι που σας ενθουσιάζει. Βρείτε το μονοπάτι σας, τον προορισμό σας, το όνειρό σας. Και μετά κυνηγήστε το. Πραγματικά, κυνηγήστε το!»

Ο Ντέιν τις προέτρεψε επίσης να «επιλέγουν προσεκτικά τους φίλους τους» και η τελευταία του συμβουλή ήταν «να αγωνίζονται με κάθε σπιθαμή της ύπαρξής τους, με αξιοπρέπεια».

«Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, είτε αυτές σχετίζονται με την υγεία είτε όχι, παλέψτε. Ποτέ μην τα παρατάτε. Παλέψτε μέχρι την τελευταία σας πνοή. Η ασθένεια σιγά-σιγά παίρνει το σώμα μου, αλλά ποτέ δεν θα πάρει το πνεύμα μου.», συμπλήρωσε, για να καταλήξει:

«Είστε η καρδιά μου. Είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια», είπε στο τέλος της συνομιλίας.

Ο Έρικ Ντέιν και η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ στην πρεμιέρα του «Valentine's Day» τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010, στο Λος Άντζελες

Διάσημα Τελευταία Λόγια: Έρικ Ντέιν

«Σε αυτή τη συγκινητική συνέντευξη, ο αείμνηστος ηθοποιός και ένθερμος υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης και της έρευνας ALS, Έρικ Ντέιν, μοιράστηκε το τελευταίο του μήνυμα για τον κόσμο — γνωρίζοντας ότι δεν θα προβληθεί μέχρι τον θάνατό του», αναφέρει το Netflix, ενημερώνοντας το κοινό για τη συνέντευξη.

Ταυτόχρονα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πλατφόρμα παρουσιάζει αποσπάσματα της συνέντευξης με κάποια από τα τελευταία λόγια του ηθοποιού προς τις κόρες του.

“I hope I've demonstrated that you can face anything, you can face the end of your days, you can face hell with dignity. Fight, girls, and hold your heads high. Billie and Georgia, you are my heart, you are my everything. Goodnight. I love you.



Eric Dane leaves his daughters —… pic.twitter.com/kHA4UjW4yK — Netflix (@netflix) February 20, 2026

