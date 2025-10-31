Το κίνημα «πετάξτε το σουτιέν» ακολούθησε και η Τεγιάνα Τέιλορ - Κόλαση… (video-φωτό)

Μετά τη Σίντνεϊ Σουίνι ήρθε η σειρά της Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor) να «κλέψει» τις εντυπώσεις με την τολμηρή εμφάνισή της στο γκαλά του περιοδικού «Time». Η 34χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός -συμπρωταγωνίστρια του Ντι Κάπριο- ήταν μεταξύ των διάσημων καλεσμένων στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Για την περίσταση, η Τεγιάνα ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη, φορώντας ένα μαύρο διαφανές φόρεμα με κοψίματα από τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 του Tom Ford, χωρίς να φοράει σουτιέν. Έκρυψε τη σεμνότητά της με ένα μαύρο στρινγκ και ένα ανοιχτό μαύρο σακάκι που αναδείκνυε το εντυπωσιακό σώμα της. Οι πόζες της στο κόκκινο χαλί ήταν εξίσου εντυπωσιακές.

Teyana Taylor is suited up for the TIME100 Event. 🖤 pic.twitter.com/Or8TjpBqfq — Entertainment Tonight (@etnow) October 31, 2025

Μεγαλωμένη στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, η καλλιτέχνιδα έδειξε από παιδί πως δεν είναι ένα συνηθισμένο ταλέντο. Στα 15 της χορογραφούσε ήδη για τη Beyonce, ενώ λίγο αργότερα υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο. Η ενέργειά της, συχνά ωμή και ακατέργαστη, ήταν αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει: μια performer που δεν χόρευε, αλλά «έγραφε» ιστορίες με το σώμα της.

Αν και η Τεγιάνα Τέιλορ είναι μια καλλιτέχνιδα πολλών ταχυτήτων, η μουσική παραμένει η καρδιά της. Από το ντεμπούτο άλμπουμ «VII» έως το πιο πρόσφατο, «The Album», η καλλιτέχνις δείχνει ανεξάντλητη στο να αναμειγνύει R&B, soul και hip-hop με μια αισθητική που της ανήκει ολοκληρωτικά. Οι στίχοι της, άλλοτε τρυφεροί κι άλλοτε σκληροί, συχνά αντικατοπτρίζουν τη δική της διαδρομή: μητρότητα, έρωτας, εξέλιξη, ισορροπία ανάμεσα στην ευαισθησία και τη δύναμη.

Δεν είναι τυχαίο πως η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η μουσική της είναι «θεραπευτική». Είναι το μέρος όπου μπορεί να μιλήσει χωρίς φίλτρα, δίνοντας φωνή σε μια γενιά γυναικών που αρνείται να υποχωρήσει μπροστά στα όρια που της επιβάλλονται.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε μέσα από την εμβληματική της εμφάνιση στο «Fade» του Κάνιε Γουέστ. Λίγοι, όμως, γνωρίζουν ότι η Τεγιάνα έχει «χτίσει» μια παράλληλη, εξίσου εντυπωσιακή καριέρα ως σκηνοθέτιδα, υπογράφοντας music videos και καμπάνιες υπό το ψευδώνυμο «Spike Tee».

Η ματιά της είναι έντονα κινηματογραφική: αγαπά τις αντιθέσεις, τις καθαρές γραμμές και τον ρετρό αισθησιασμό. Κάθε πλάνο της μοιάζει να λέει μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη από αυτό που δείχνει. Από τη συμμετοχή της στο «Coming 2 America» μέχρι «Η μια μάχη μετά την άλλη», στο πλευρό του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Τεγιάνα καταφέρνει να φέρει αυθεντικότητα στους χαρακτήρες που ενσαρκώνει. Η κάμερα την αγαπά, όχι επειδή «παίζει» αλλά επειδή αφήνεται…

