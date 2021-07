Μπορεί όλοι να γνωρίζουμε την Τζένιφερ Λόπεζ ως μια επιτυχημένη επαγγελματία, τόσο όσο αφορά στη μουσική της καριέρα, όσο και την καριέρα της στον χώρο της υποκριτικής, αυτό όμως που δεν ήξεραν πολλοί είναι ότι η Λατίνα σταρ, έχει κάνει και εκείνη τα δικά της λάθη.

Στην προσπάθειά της λοιπόν να επενδύσει τα εκατομμύριά της άνοιξε το δικό της κουβανέζικο εστιατόριο, τον Απρίλιο του 2002, εν ονόματι ‘Madres’ στην California, στου οποίου τα εγκαίνια όλως τυχαίως βρισκόταν μεταξύ άλλων και ο πρώην – νυν Μπεν Άφλεκ. Οι υπόλοιποι καλεσμένοι ήταν οι Nicole Kidman, ο Jay Leno, ο Kobe Bryant, και η Carmen Electra.

Η Λόπεζ είχε επιθυμήσει το εστιατόριο να έχει μια ζεστή ατμόσφαιρα, με το φαγητό της να είναι εμπνευσμένο από την μαγειρική της γιαγιάς και της μαμάς της – Madres σημαίνει μητέρα στα Ισπανικά.

Αν και το εστιατόριο είχε επιτυχία στην αρχή, γρήγορα έχασε την αίγλη του αφού οι κριτικοί έδωσαν μέτριες αξιολογήσεις τονίζοντας την κακή διακόσμηση του χώρου.

Ενώ ένας πελάτης είχε σημειώσει τότε ότι «,ια σπατάλη χρόνου και χρημάτων κατά τη γνώμη μου. Δεν θα επιστρέψω ποτέ. Ο μόνος λόγος που έδωσα ένα αστέρι ήταν επειδή κατάφερα να τη γλιτώσω από τροφική δηλητηρίαση».

Ταυτόχρονα, τότε η Λόπεζ είχε να αντιμετωπίσει την τότε περίοδο και τους ανθρώπους που υπερασπίζονταν τα δικαιώματα των ζώων με την ίδια να τρέφει ιδιαίτερη αγάπη προς τις γούνες ξεκινώντας και την δική της συλλογή ρούχων, την Sweetface.

In April 2002, Jennifer opened Madres, a Cuban restaurant in Pasadena, California. In this pic she was Ben Affleck and Nicole Kidman pic.twitter.com/iuXXWe3xbr