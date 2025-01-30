Τι συνέβη με το podcast της Meghan Markle;

Η Meghan Markle ετοιμάζεται να επιστρέψει στον κόσμο των podcast, κάτι που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα, αν και η πρεμιέρα της είχε καθυστερήσει λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.

Η Δούκισσα του Sussex, 43 ετών, είχε υπογράψει μια πρωτοποριακή συμφωνία με το Spotify το 2020, αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να δημιουργήσει «uplifting» projects. Το πρώτο της podcast, Archetypes, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2022 και έκανε αίσθηση, φτάνοντας στην κορυφή των charts σε έξι χώρες και κερδίζοντας το Βραβείο Επιλογής του Κοινού. Πέρυσι, ανακοινώθηκε ότι η Meghan θα επιστρέψει με μια νέα σειρά podcast, αυτή τη φορά υπό την αιγίδα της Lemonada Media, μιας δυναμικής και αναγνωρισμένης εταιρείας ηχητικών παραγωγών.

Μερικές εβδομάδες πριν, η Lemonada έδωσε κάποιες ενδείξεις ότι η Meghan ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει μια δεύτερη σεζόν του Archetypes στην πλατφόρμα της.

Ανέβασαν μια σειρά από εικόνες στο Instagram, όπου εμφανιζόταν το λογότυπο του podcast της Meghan μαζί με τις λέξεις «Νέο έτος, νέα επεισόδια». Στην ανάρτηση, η εταιρεία ανέφερε: «Επιστρέφουμε! Με νέα επεισόδια από τα Fail Better, Boneheads, Pop Culture Debate Club και πολλά άλλα αυτή την εβδομάδα».

Οι ακολούθοι ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να ρωτούν αν τα νέα επεισόδια του Archetypes ήταν ήδη έτοιμα. Ο ένας σχολίασε «Ω Θεέ μου! Θα κυκλοφορήσει το podcast της Meghan Markle αυτή την εβδομάδα;», ενώ άλλοι έγραψαν «Ανυπομονώ για το νέο επεισόδιο!» και «Περιμένω πως και πως τα νέα podcasts της Meghan».

Ωστόσο, τελικά κανένα νέο επεισόδιο δεν εμφανίστηκε. Όπως αναφέρθηκε από το περιοδικό Hello!, η καθυστέρηση οφείλεται στην επιθυμία της Δούκισσας να επικεντρωθεί στις ανάγκες των ανθρώπων που πλήττονται από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, την πατρίδα της.

Αν αναρωτιέστε τι θα περιλαμβάνει το νέο podcast της Meghan, παραμένει ασαφές αν θα πρόκειται για μια νέα σειρά επεισοδίων του Archetypes ή αν θα λανσάρει κάτι τελείως διαφορετικό με την Lemonada. Ίσως μάλιστα το νέο podcast να έχει σχέση με την εκπομπή της στο Netflix, With Love, Meghan, ή να επικεντρωθεί στην προώθηση της νέας της επωνυμίας, American Riviera Orchard. Μάλιστα, φημολογείται ότι η Meghan έχει προγραμματίσει να φιλοξενήσει στο podcast της «πολύ υψηλού προφίλ καλεσμένους».

Το Archetypes παρουσίασε συνεντεύξεις με σπουδαίους καλεσμένους, όπως η Mariah Carey και η Serena Williams, και άγγιξε θέματα που κυμαίνονταν από τη μάχη κατά των στερεοτύπων (όπως το στερεότυπο της «χαζής ξανθιάς» με την Paris Hilton), μέχρι τη «διπλότητα της ντίβας» (με τη Mariah Carey). Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2023, ήρθε το τέλος της συμφωνίας μεταξύ του ζευγαριού Sussex και του Spotify. Το ζευγάρι εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας πως «συμφώνησαν αμοιβαία να αποχωρήσουν και είναι υπερήφανοι για τη σειρά που δημιούργησαν», αλλά υπήρξαν και σχόλια από υπαλλήλους του Spotify που χαρακτήρισαν το ζευγάρι «απατεώνες» και «τεμπέληδες». Η πρόωρη λήξη της συμφωνίας προκάλεσε ανησυχία για το μέλλον τους στο Χόλιγουντ και για τη συμφωνία τους με το Netflix, αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, δεν άργησε να βρει νέο «σπίτι» το Archetypes, αυτή τη φορά με την Lemonada, μια γυναικεία εταιρεία που έχει γίνει γνωστή για τη δουλειά της με ηθοποιούς όπως η Julia Louis-Dreyfus και η Sarah Silverman. Σε συνέντευξή της στο Variety τον περασμένο Φεβρουάριο, η Meghan εξέφρασε την υπερηφάνεια της για τη συνεργασία με την εταιρεία και δήλωσε ότι το επερχόμενο podcast της θα είναι «δυναμικό» και γεμάτο εκπλήξεις.

Η Jessica Cordova Kramer, συνιδρύτρια της Lemonada, εξέφρασε τη χαρά της για τη συνεργασία αυτή, λέγοντας πως είναι τιμή τους να φέρουν το Archetypes σε ευρύτερο κοινό και επαινούσε τη Meghan για το ταλέντο της ως οικοδέσποινα και δημιουργό. Συμπλήρωσε ότι «η Meghan είναι μοναδική στο είδος της και ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε μαζί μια νέα σειρά που θα έχει πραγματικό αντίκτυπο». Η συνιδρύτρια Stephanie Wittels Wachs πρόσθεσε πως ένιωσαν άμεσα μια ισχυρή σύνδεση με τη Meghan και την ομάδα της.

Από τότε, όμως, δεν έχουμε μάθει πολλά περισσότερα για το Archetypes. Σύμφωνα με πηγές, η σειρά «πάγωσε» και η πρεμιέρα έχει πάει πίσω για το 2025, καθώς υπήρξαν ανησυχίες για ενδεχόμενες συγκρούσεις ανάμεσα στην καινούργια σειρά της Meghan στο Netflix και τη δουλειά της στο podcasting

