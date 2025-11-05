Τα μυστικά για έναν ύπνο ελαφρύ - Τι να μην φάμε μετά το απόγευμα για να κοιμηθούμε καλύτερα

Ο καλός βραδινός ύπνος είναι απαραίτητος για να ξεκινήσουμε την επόμενη ημέρα γεμάτοι ενέργεια και με φορτισμένες τις «μπαταρίες» του οργανισμού. Πολλά από τα μυστικά του ποιοτικού ύπνου κρύβονται στον σχεδιασμό του δείπνου μας και στο είδος των τροφών που θα επιλέξουμε να καταναλώσουμε στο τελευταίο γεύμα της ημέρας, πριν πάμε στο κρεβάτι μας.

Ποια είναι όμως αυτά τα διατροφικά μυστικά που θα μας βοηθήσουν να κοιμηθούμε καλύτερα, χωρίς διακοπές στη διάρκεια της νύχτας;

Η κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος Αμαλία Φιλίππου μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη για τα πιο σημαντικά σημεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ώστε να πετύχουμε έναν ήσυχο και αδιάλειπτο ύπνο: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πόσο πολύ απέχει το τελευταίο μας γεύμα από τον ύπνο, όσο περισσότερο απέχει τόσο καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση το πρώτο και σημαντικότερο που πάει στο μυαλό όλων μας είναι ένα πολύ βαρύ και λιπαρό γεύμα, το οποίο θα πρέπει να αποφεύγουμε να είναι πολύ κοντά στον ύπνο, όχι μόνο γιατί θα μας φορτώσει με πολλές περιττές θερμίδες, αλλά και γιατί θα μας δυσκολέψει στην πέψη, οπότε θα μας οδηγήσει σε έναν ανήσυχο ύπνο με πιθανότητα να έχουμε συχνά αφυπνίσεις μέσα στη διάρκεια της νύχτας».

Η κ. Φιλίππου μίλησε και για τη σημασία της γκρελίνης, της ορμόνης που σχετίζεται με την αίσθηση του κορεσμού εξηγώντας ότι όταν το δείπνο μας είναι σωστά δομημένο με πρωτεΐνη και πλούσιο σε φυτικές ίνες, τότε θα πετύχουμε τον κορεσμό αποτελεσματικότερα και ταχύτερα, χωρίς να χρειαστεί να καταναλώσουμε κάποιο σνακ –το γνωστό τσιμπολόγημα- λίγο πριν τον ύπνο, συνήθεια που μπορεί να χαλάσει την ποιότητά του.

Σε αυτά που θα πρέπει να αποφεύγουμε είναι σίγουρα ο καφές, συνέχισε η κ. Φιλίππου, καθώς οι διεγερτικές ουσίες του μπορεί να δυσκολέψουν τον ύπνο μας. Τέτοιες ουσίες περιέχονται, προς απογοήτευση πολλών, και στη σοκολάτα, η οποία παρά τη γλυκιά γεύση της μπορεί να φέρει διέγερση στον οργανισμό μας και επομένως πρέπει να αποφεύγεται πριν από τον βραδινό ύπνο.

Καλό είναι, επίσης, να αποφεύγουμε τροφές με πολλά λιπαρά, όπως βαριά τυριά, επειδή δυσκολεύουν και καθυστερούν πολύ την πέψη, με αποτέλεσμα να είναι πιθανόν μέσα στη νύχτα να νιώσουμε δυσφορία, καούρα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Παρόμοια αποτέλεσμα τα μπορεί να έχουν και τα καρυκεύματα που συναντιούνται κατά κόρον σε κουζίνες με πικάντικα φαγητά ή και όξινες ουσίες όπως το λεμόνι ή ακόμη και ο χυμός ντομάτας.

Όσο για το αλκοόλ η κ. Φιλίππου εξήγησε ότι είναι μια μεγάλη παγίδα, επειδή ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι θα πιει ένα ποτηράκι, θα χαλαρώσει και θα κοιμηθεί καλύτερα. Αν και το αλκοόλ μπορεί να βοηθά λίγο στην έλευση του ύπνου, ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πολύ πιθανό να αυξήσει τις αφυπνίσεις και να προκαλέσει τελικά πιο ανήσυχο ύπνο.

Για να έχουμε... όνειρα γλυκά και ύπνο ελαφρύ, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στις διατροφικές επιλογές του δείπνου μας και να αποφεύγουμε τροφές και ποτά που θα μπορούσαν να τον διαταράξουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.