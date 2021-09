Τo φετινό Met Gala πραγματοποιήθηκε και άφησε... ανάμικτα συναισθήματα. Πέραν των outfits που απασχόλησαν τα fashion portals, κάποια looks έγιναν viral και δικαιωματικά. Για παράδειγμα το Balenciaga total-black outfit της Kim Kardashian προκάλεσε πολλά... memes και στη συνέχεια η Rihanna - επίσης με Balenciaga - και ο A$AP Rocky που μας θύμισαν τα looks της καραντίνας.

Φυσικά το γενικό θέμα της βραδιάς ήταν ''In America: A Lexicon of Fashion'' και σίγουρα καταλάβαμε όλοι πως οι περισσότεροι καλεσμένοι δεν κατάλαβαν ακριβώς τι έπρεπε να αναδείξουν. Ούτε στα social media φαίνεται πως κατάλαβαν το θέμα.

Δείτε τα πιο απολαυστικά σχόλια στο Twitter.

Asap Rocky a whole packet of Amakip kip for Rihanna at the Met Gala. #MetGala #MetGala2021 pic.twitter.com/g5ZDCsxolL — Blxckie No. 1 Stan (@Bonakele_zukile) September 14, 2021

Sanitizing Lady has arrived at the #MetGala2021 ! pic.twitter.com/cq6hJGZM7M — daily 2seok (@2seokker) September 14, 2021

Τα περισσότερα καυστικά σχόλια, όμως, συγκέντρωσε η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν.

How we see How Kim sees her#MetGala2021 pic.twitter.com/ADHZP3Av34 — 🎡 haf (@damseIdude) September 14, 2021

Me and my sibling when relatives come to our house #KimKardashian #MetGala2021 pic.twitter.com/XJ7aIRwIcO — 𝙋𝙧𝙖𝙘𝙝𝙞 🐼 (@iamprachi05) September 14, 2021

Πηγή: Must