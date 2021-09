Ο «Ταρζάν» της σύγχρονης εποχής που έζησε στη βιετναμέζικη ζούγκλα για 40 χρόνια, πέθανε από καρκίνο του ήπατος σε ηλικία 52 ετών - οκτώ χρόνια μετά την επιστροφή του στον πολιτισμό.

Έχασε τη μάχη με την ανίατη ασθένεια, την περασμένη Δευτέρα αφού επέζησε

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Χο Βαν Λανγκ κατέφυγε το 1972 στη ζούγκλα μαζί με τον πατέρα του, όταν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ ξεκλήρισαν την οικογένειά του.

Μέχρι το 2013 και οι δυό τους πίστευαν ότι ο πόλεμος στο Βιετνάμ εξακολουθούσε να μαίνεται. Το συνειδητοποίησαν όταν μπήκαν σε ένα χωριό και ζήτησαν ιατρική βοήθεια για τον πατέρα του Λανγκ, Χο Βαν Ταν.

Μετά το 2013, ο Λανγκ άρχισε να έχει έναν σχετικά μοντέρνο τρόπο ζωής, αλλά μερικοί φίλοι του πιστεύουν ότι το άγχος και η κακή διατροφή του «πολιτισμένου» κόσμου είχαν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία του.

Ο φίλος του Λανγκ, Αλβάρο Σερέζο είπε πως η ζωή στην είχε πιθανώς θανατηφόρες συνέπειες για αυτόν αφού άρχισε να τρώει επεξεργασμένα τρόφιμα και μερικές φορές να πίνει αλκοόλ.«Δεν μου άρεσε να τον βλέπω να ζει στον πολιτισμό. Πάντα ανησυχούσα ότι δεν θα ήταν σε θέση να διαχειριστεί μια τόσο δραστική αλλαγή ».

Το δίδυμο πατέρα-γιου έζησε για δεκαετίες στο δάσος της περιοχής που σήμερα είναι γνωστή ως περιοχή Tra Bong πριν εντοπιστούν από ντόπιους που αναζητούσαν καυσόξυλα.

