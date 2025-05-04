Ο Stavento, Μιχάλης Κουινέλης, ήταν καλεσμένος στην Αστερόσκονη στο Action 24 και ρωτήθηκε πώς είναι να γράφει για τη σύντροφό του, Ήβη Αδάμου.

«Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα. Είναι το άγχος που έχεις. Όταν γράφεις για σένα και θα το στηρίξεις εσύ, αναλαμβάνεις την ευθύνη. Όταν είναι να γράψεις για άλλους πρέπει να βολιδοσκοπήσεις την κατάσταση, είναι σαν να παίρνεις την ευθύνη για την καριέρα κάποιου άλλου, είτε λέγεται Ήβη είτε Παπαρίζου. Προσέχεις ίσως λίγο περισσότερο τις λέξεις σου. Γι' αυτό και δεν αναλαμβάνω να γράψω εύκολα για κάποιον άλλον. Δεν γράφω εργοστασιακά.



Ο καλλιτέχνης μίλησε και για τους στίχους του hip hop που προτρέπουν στη βία, το εύκολο χρήμα.

«Είναι μια φάση που όλοι θα την περάσουμε. Όλοι που λένε όλα αυτά έχει ενδιαφέρον πού θα καταλήξει ο λόγος τους, πόσο θα είναι ενδιαφέρον για τους ακροατές τους. Γιατί όλοι περάσαμε τη φάση και καταλήξαμε στα σκυλάδικα. Ξεκινάνε αντισυστημικά και γίνονται μέρος του συστήματος.

Πάντα λέω και εύχομαι και ανάβω κερί, ότι λέω να είναι το ίδιο με ό,τι κάνω. Αυτή είναι η σταθερά που έχω σαν προορισμό. Και αν δεν είναι να είναι τουλάχιστον κοντά. Να είμαι συνεπής με τον εαυτό μου γιατί κοιμάμαι με τη γυναίκα μου και θέλω να κοιμάμαι ήσυχος» ανέφερε.

Ο Stavento μίλησε και για την επιλογή του να ζει στην επαρχία και πώς τον επηρεάζει στο να είναι αληθινός και στην κάμερα.

«Δεν είμαι ηθοποιός. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι δημιουργός, ραπ κάνω και δεν μπορώ να προσποιηθώ για κάτι που δεν είμαι. Εμείς που μένουμε στην επαρχία έχουμε και μια ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους μας γιατί έχουμε καθημερινή τριβή. Δεν μπορείς να πας στον φίλο σου που είστε κάθε μέρα μαζί να μιλήσεις και την άλλη μέρα να πας στην τηλεόραση και να είσαι άλλος. Πώς θα γυρίσω στο χωριό; Επειδή έχω επιλέξει να ζω στην επαρχία, έχω επιλέξει τους φίλους μου, να ζω εκεί και να προσπαθώ να έχω μια κανονική ζωή, προσπαθώ να είμαι κοντά σε αυτό».

