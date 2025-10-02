Σοφία Βεργκάρα: Πήγε στην Πόλη του Φωτός ντυμένη… - Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας

Η Σοφία Βεργκάρα πήγε στην Πόλη του Φωτός και μαγνήτισε τα βλέμματα όλων στην Εβδομάδα Μόδας, στο Παρίσι. Η σταρ της σειράς «Modern Family» ένωσε τις δυνάμεις της με άλλους διάσημους και ειδικούς της μόδας για να γιορτάσει την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Dolce & Gabbana.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η 53χρονη ηθοποιός έκανε εντύπωση με το φόρεμα που επέλεξε, προκειμένου να αναδείξει την καλλίγραμμη σιλουέτα της και τις καμπύλες της. Η Σοφία Βεργκάρα φόρεσε ένα ασπρόμαυρο midi φόρεμα με λαιμόκοψη σε σχήμα καρδιάς, που ανέδειξε τέλεια το κομψό της στυλ.

Η ηθοποιός της «Griselda» εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να εξερευνήσει την Πόλη του Φωτός και να διασκεδάσει με τους φίλους της. Η σέξι Βεργκάρα ολοκλήρωσε πρόσφατα την 20η σεζόν του «America's Got Talent», όπου η 30χρονη Jessica Sanchez ανακηρύχθηκε νικήτρια.

Η «μοιραία» γυναίκα από την Κολομβία μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πέντε αδέρφια, στην πόλη Μπαρανκίγια. Στα 17 της, την ανακάλυψε ένας φωτογράφο στην παραλία της πατρίδας της, ο οποίος μεσολάβησε, ώστε να παίξει σε μια διαφήμιση της Pepsi. Το σποτ σημείωσε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ, ενώ συνέχισε τις σπουδές της Οδοντιατρικής, στο Πανεπιστήμιο της Κολομβίας. Στο μεταξύ, παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα, Χοσέ Γκονσάλες, με τον οποίο στα 19 χρόνια της έγινε μητέρα στον γιο της, Μανόλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.