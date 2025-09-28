Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν, επισφραγίζοντας τη σχέση τους μετά από δύο χρόνια. Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, σε περιοχή βόρεια της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.

Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram. Η δημοσίευση, που συγκέντρωσε πάνω από 12 εκατομμύρια likes, περιλάμβανε φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο, με τη λεζάντα να αναφέρει μόνο την ημερομηνία της τελετής.

Στις εικόνες, η Σελένα Γκόμεζ εμφανίζεται με ένα custom-made νυφικό του οίκου Ralph Lauren, διακοσμημένο με φλοράλ λεπτομέρειες και εντυπωσιακή ουρά. Στα χέρια της κρατούσε ανθοδέσμη από μιγκέ, λουλούδι που συμβολίζει την αγάπη και τη νέα αρχή.

Ο Μπένι Μπλάνκο επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν από τον ίδιο οίκο, ολοκληρώνοντας το look με παπιγιόν.

Σύμφωνα με το Hola, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους μπροστά σε περίπου 170 καλεσμένους, σε μια ιδιωτική τελετή στο κτήμα Sea Crest. Ο χώρος, περιτριγυρισμένος από πλούσιους κήπους και προστατευμένος με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, διασφάλισε τη μυστικότητα της εκδήλωσης.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν γνωστά ονόματα όπως οι Τέιλορ Σουίφτ, Μάρτιν Σορτ, Στιβ Μάρτιν, Πολ Ραντ, Πάρις Χίλτον, Εντ Σίραν, Άσλεϊ Παρκ και Ντέιβιντ Χένρι.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν από την προηγούμενη ημέρα, με προγαμιαίο δείπνο σε πολυτελή έπαυλη στη συνοικία Hope Ranch. Πηγή του περιοδικού People ανέφερε ότι «η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Το δείπνο κράτησε μέχρι αργά το βράδυ και οι καλεσμένοι πέρασαν υπέροχα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

