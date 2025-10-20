«Δεν συνειδητοποιούμε πόσα κρατάμε μέσα μας!»: Σε ένα πάρκο του Λονδίνου, δεκάδες νέοι συγκεντρώθηκαν για να ουρλιάξουν με την ψυχή τους και να εκτονώσουν την έντασή τους, ένα φαινόμενο που έχει γίνει viral στο TikTok.

Οι συμμετέχοντες, οι περισσότεροι νέοι στην ηλικία των 20 ετών, είχαν δώσει ραντεβού το Σάββατο στην κορυφή του λόφου Χάμστεντ Χιθ, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας. Περίμεναν ώσπου η Μόνα Σαρίφ, η διοργανώτρια αυτού του "Scream Club", να δώσει το σήμα, κατόπιν άρχισαν να ουρλιάζουν.

«Αυτό αντλεί έμπνευση από την ομαδική θεραπεία, αλλά επίσης από τη θεραπεία μέσω της κραυγής, όπου οι άνθρωποι εκφράζουν τις απογοητεύσεις που δεν μπορούν πραγματικά να αποτυπώσουν λεκτικά», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η 26χρονη δημιουργός περιεχομένου.

Μετρά έως το τρία και όλοι αρχίζουν να φωνάζουν δυνατά, ενώ καταγράφουν την όλη εμπειρία με τα κινητά τηλέφωνά τους, υπό το βλέμμα των περαστικών, που διασκεδάζουν ή αιφνιδιάζονται από το θέαμα.

«Είναι θεραπευτικό. Δεν συνειδητοποιούμε πόσα κρατάμε μέσα μας έως τη στιγμή που τα αφήνουμε να βγουν», δήλωσε η Ρεμπέκα Ντρέικς, μια σερβιτόρα 23 ετών.

Ένα πρώτο "Scream Club" είχε προσελκύσει «χίλιους ανθρώπους» σε ένα άλλο πάρκο πριν από μία εβδομάδα, είπε η Μόνα Σαρίφ, που δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Αφού είδε στο TikTok ότι άνθρωποι συναντιόντουσαν για να φωνάξουν στις ΗΠΑ, «ανήρτησα ένα βίντεο όπου πρότεινα να κάνουμε κάτι παρόμοιο στο Λονδίνο και δημιούργησα μια ομαδική συνομιλία… στην οποία εντάχθηκαν χίλιοι άνθρωποι σε διάστημα τριών ημερών», ανέφερε η ίδια.

Η Τζούλια Ντιούιτ, μια εκπαιδευτικός ηλικίας 29 ετών, εξέφρασε την ικανοποίησή της που υπήρχαν πολλές γυναίκες, οι οποίες συχνά «ενθαρρύνονται να παραμένουν ήρεμες και συγκροτημένες» και για το γεγονός ότι οι νέοι νιώθουν μεγαλύτερη άνεση να «μιλούν για συναισθήματα και για ψυχική υγεία» σε σύγκριση με τους πιο ηλικιωμένους.

Προτού αρχίζουν να φωνάζουν, συμμετέχοντες ανεβαίνουν ένας ένας σε ένα παγκάκι και μιλούν για τη μοναξιά τους, τις δυσκολίες τους να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία ή ακόμα και για ό,τι τους εξοργίζει στις ειδήσεις, με την ενθάρρυνση της ομάδας.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov για το πανεπιστήμιο UCL, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα δύο τρίτα των νέων (16-25 ετών) στη Βρετανία βιώνουν ή έχουν ήδη βιώσει προβλήματα ψυχικής υγείας, που συνδέονται κυρίως με τις σπουδές τους ή με οικονομικά προβλήματα.

Αυτό το κλαμπ τους επιτρέπει επίσης να γνωριστούν και να κάνουν παρέα, σε μια πρωτεύουσα όπου πολλοί άνθρωποι «νιώθουν μόνοι και δυσκολεύονται να κάνουν φίλους», υπογραμμίζει η Μόνα Σαρίφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

