Η Σάρον Στόουν στο νέο της βιβλίο "The Beauty of Living Twice" αποκαλύπτει πως ως παιδί είχε κακοποιηθεί από τον παππού και την γιαγιά της, ενώ μεταξύ άλλων, μιλά για την σχέση της με τη μητέρα της αλλά και την ταινία που την στιγμάτισε και παράληλα την έκανε γνωστή σε όλη την υφήλιο.

«Αν αντιμιλούσα, το χαστούκι έπεφτε σύννεφο. Αν κουνιόμουν την ώρα που με χτένιζε, μπορεί και να έσπαγε η βούρτσα πάνω στο κεφάλι μου – έσπασε μερικές φορές. Μεγάλωσα μισώντας την. Όχι μόνο για όλα αυτά, αλλά για την ψυχρότητά της»! δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια και σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου της πρόσθεσε: «Η γιαγιά μου μας έβαζε σε ένα δωμάτιο μαζί του και κλείδωνε την πόρτα»!

Αναφερόμενη στην ταινία «Βασικό ένστικτο» και στο στιγμιότυπο που την βλέπουμε χωρίς εσώρουχο, η ηθοποιός αναφέρει πως της ζητήθηκε να το βγάλει τονίζοντάς της πως δεν θα φαινόταν στην ταινία. Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν διαφορετικά. «Αφού γυρίσαμε το “Βασικό Ένστικτο”, με κάλεσαν να το δω.Όχι μόνη μου με τον σκηνοθέτη, όπως θα περίμενε κανείς δεδομένης της κατάστασης που μας έκανε όλους, ας πούμε, επιφυλακτικούς, αλλά σε μια αίθουσα γεμάτη ατζέντηδες και δικηγόρους, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν καμία σχέση με το έργο. Έτσι είδα για πρώτη φορά το πλάνο με το αιδοίο μου, αρκετό καιρό αφότου μου είχαν πει: “εμείς εδώ δεν βλέπουμε τίποτα – πρέπει, όμως, να βγάλεις το εσώρουχό σου γιατί το λευκό αντανακλάται στο φως και φαίνεται ότι φοράς”» δήλωσε η ίδια.

Πηγή: Must

