Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Αποκάλυψε ότι ο Πολ Μακάρτνεϊ ήταν ο παιδικός της έρωτας

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έζησε μια συγκινητική στιγμή όταν συναντήθηκε στα παρασκήνια με το μακροχρόνιο είδωλό της, τον Πολ Μακάρτνεϊ, κατά τη διάρκεια μιας από τις τελευταίες στάσεις της περιοδείας του «Got Back».

Σε μια φωτογραφία που μοιράστηκε ο Πολ Μακάρτνεϊ στο Instagram, η 26χρονη τραγουδίστρια χαμογελούσε δίπλα στον 83χρονο θρύλο των Beatles, σχεδόν έναν χρόνο μετά την αποκάλυψή της ότι ήταν ο παιδικός της έρωτας. Καθώς οι δυο τους πόζαραν για μια φωτογραφία μαζί, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ φαινόταν άνετη με τον μουσικό θρύλο, ο οποίος την αγκάλιαζε θερμά.

Κάτω από την ανάρτηση, η ίδια πρόσθεσε τη δική της κριτική τριών λέξεων για τη βραδιά, σχολιάζοντας απλά: «Η καλύτερη συναυλία που έχω δει ποτέ». Η σκηνή στα παρασκήνια έρχεται μετά την αποκάλυψη της Κάρπεντερ για το πόσο βαθιά επηρέασε ο Πολ Μακάρτνεϊ την παιδική της ηλικία, κατά την εμφάνισή της στο «The Late Show» με τον Stephen Colbert, τον Δεκέμβριο.

«Όταν ήμουν πολύ μικρή, ο πατέρας μου μου έβαλε να ακούσω για πρώτη φορά το ‘’Rocky Raccoon’’ και με γοήτευσε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι και η σύνθεσή του, που ερωτεύτηκα τον Πολ Μακάρτνεϊ», είπε τότε. Η τραγουδίστρια του «Please, Please, Please» παραδέχτηκε ότι ήταν τόσο γοητευμένη από τον διάσημο καλλιτέχνη που άρχισε να φαντάζεται ένα μέλλον μαζί του, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ο σταρ των Beatles ήταν 57 χρόνια μεγαλύτερος.

«Ήμουν πεπεισμένη ότι αυτός ήταν ο μελλοντικός μου σύζυγος», ανέφερε γελώντας. «Αλλά ήταν αρκετά μεγάλος και εγώ ήμουν τόσο μικρή που δεν καταλάβαινα ότι ήταν πολύ μεγαλύτερος από μένα, επειδή έβλεπα όλες αυτές τις φωτογραφίες. Όχι, είναι νέος, είναι μόνο 10 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Δεν καταλάβαινα τα μαθηματικά... Ήμουν παιδί».

Όταν η καλλιτέχνις συνάντησε τελικά τον Πολ Μακάρτνεϊ για πρώτη φορά στην εκδήλωση MusiCares Person of the Year του 2024, θυμήθηκε ότι αμέσως δάκρυσε. «Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα», είπε, εξηγώντας ότι ο Πολ Μακάρτνεϊ ήταν «τόσο φυσιολογικός και απλός και τόσο γοητευτικός».

Πηγή: skai.gr

