Μην τα βάζεις με τη Wonder Woman.



Η Ισραηλινή ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, που υποδύεται τη διάσημη αμαζόνα, είπε ότι «το κανόνισε» όταν ο σκηνοθέτης Τζος Γουέντον, o oποίος ανέλαβε να ολοκληρώσει το «Justice League» στη θέση του Ζακ Σνάιντερ, άρχισε να της φέρεται άσχημα κατά τα γυρίσματα της ταινίας το 2017.



Ο Γουέντον δέχεται πυρά επί μήνες μετά από αρκετούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν στις ταινίες του, όπως το «Justice League», το «Buffy the Vampire Slayer» και το «Angel» οι οποίοι κατηγόρησαν τον άλλοτε «καυτό» στο Χόλιγουντ σκηνοθέτη ότι ήταν καταπιεστικός και δημιουργούσε «τοξικά» εργασιακά περιβάλλοντα.



«Περίπου απειλούσε την καριέρα μου, και είπε ότι εάν έκανα κάτι, θα έκανε την καριέρα μου αβίωτη και απλά "το κανόνισα"», είπε χαρακτηριστικά στον ισραηλινό ιστότοπο N12. η Γκαντότ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Σαββάτου. Ο Γουέντον αρνήθηκε τις κατηγρορίες.



«Είχα τα προβλήματά μου (με τον Γουέντον) και η Warner Bros το χειρίστηκε εγκαίρως», είχε αναφέρει η ηθοποιός σε προηγούμενη δήλωσή της στο The Hollywood Reporter.

Η Γκαντότ στο παρελθόν υποστήριξε τον συνάδελφό της Ρέι Φίσερ, ο οποίος επίσης έπαιζε τον Cyborg στο «Justice League». Ο Φίσερ κατηγόρησε τον Γουέντον για «άθλια» και «απαράδεκτη» συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Πηγή: skai.gr