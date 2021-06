Τα σχέδια για την επίσημη παρέλαση προς τιμήν της Βασίλισσας για τα γενέθλιά της στις 12 Ιουνίου έχουν πλέον ολοκληρωθεί και σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνουν μια σημαντική αλλαγή.

Σύμφωνα με το The Mail on Sunday, η μονάρχης θα συνοδεύεται από τον ξάδελφό της, τον Δούκα του Kent, στην εκδήλωση, γνωστή και ως Trooping the Color.

Όπως και πέρυσι, θα είναι μια σύντομη εκδήλωση στο κάστρο του Windsor, ενώ πριν από την πανδημία, πραγματοποιήθηκε στο Horse Guards Parade στο Λονδίνο.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δούκας του Kent συνόδευσε τη βασίλισσα στο Trooping the Color, ήταν επίσης δίπλα της όταν ο Δούκας του Εδιμβούργου ανάρρωνε από τη χειρουργική επέμβαση το 2013.

Μετά τον τραγικό θάνατο του συζύγου της τον περασμένο μήνα, η Βασίλισσα πέρασε μια περίοδο πένθους πριν επιστρέψει στις δουλειές της.

Ο Ιούνιος θα είναι σίγουρα ένας πολυάσχολος μήνας για τη Βασίλισσα, καθώς αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Joe Biden στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, το CNN ανέφερε ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και ο Λευκός Οίκος ολοκλήρωσαν τις λεπτομέρειες της επίσκεψης, οι οποίες θα αποτελέσουν μέρος του ταξιδιού του Προέδρου Biden στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 7 τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρευρεθεί και η Πρώτη Κυρία, Jill Biden, ενώ η τελευταία συνάντηση της Βασίλισσας με πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν με τον Donald Trump τον Ιούλιο του 2018.

Πηγή: Must