Λένε ότι πίσω από κάθε πετυχημένο άνδρα, κρύβεται μία δυναμική γυναίκα. Αν αυτή είναι μία στερεοτυπικά αντίληψη, με σεξιστικό χρωματισμό, δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο στις μέρες μας, αλλά το σίγουρο είναι ότι στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι βρίσκεται ένα κορίτσι με πολιτική άποψη, και ιδιαίτερο στυλ.

Η Ράμα Ντουβάτζι (Rama Duwaji) είναι μια ανερχόμενη Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα με ρίζες από τη Συρία, η οποία δεν αποκλείεται σύντομα να αναλάβει έναν πιο δημόσιο ρόλο, μετά τον εκλογικό θρίαμβο του συζύγου της. Η Ράμα γεννήθηκε στο Χιούστον το 1997 από γονείς μουσουλμάνους και σε πολύ νεαρή ηλικία μετακόμισε οικογενειακώς στο Ντουμπάι, όπου μεγάλωσε και διαμόρφωσε τη δημιουργική και πολιτισμική της ταυτότητα.

Στην πορεία της εκπαίδευσης, απέκτησε πτυχίο Bachelor Τεχνών στο Communication Design από το Virginia Commonwealth University (VCU) και αργότερα Master Τεχνών (MFA) στην Εικονογράφηση από τη Σχολή Καλών Τεχνών στη Νέα Υόρκη.

Καλλιτεχνικά, η Ράμα ειδικεύεται στην εικονογράφηση, την κινούμενη εικόνα και την κεραμική. Το έργο της συχνά εστιάζει σε θέματα ταυτότητας, μετανάστευσης, γυναικείας εμπειρίας και πολιτικής αντίστασης, συνδυάζοντας ευαισθησίες για την μουσουλμανική κουλτούρα με ένα παγκόσμιο, κοινωνικό μήνυμα. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους οργανισμούς και μέσα, όπως οι The New Yorker, The Washington Post, BBC, Apple, Spotify και Tate Modern.

Η σχέση της με τον Μαμντάνι είναι επίσης μία ενδιαφέρουσα ιστορία. Γνωρίστηκαν το 2021 μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Hinge, όταν εκείνος ήταν ήδη μέλος της Πολιτειακής Βουλής (State Assembly). Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 και πραγματοποίησε έναν παραδοσιακό γάμο Νikah στο Ντουμπάι λίγο αργότερα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 τελέστηκε και πολιτικός γάμος στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης.

Η συμβολή της Ράμα στην εκστρατεία του συζύγου της ήταν διακριτική αλλά σημαντική: επιμελήθηκε την οπτική ταυτότητα της καμπάνιας του, σχεδιάζοντας το οπτικό ύφος και τα χρώματα των υλικών του.

Παρά το γεγονός ότι δεν εμφανιζόταν συχνά σε δημόσιες πολιτικές εκδηλώσεις, κατάφερε να καταστήσει την τέχνη της εργαλείο έκφρασης και αλληλεγγύης, ειδικά σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα όπως η κατάσταση στη Συρία και στην Παλαιστίνη.

Με την εκλογή του Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης, η Ράμα Ντουβάτζι ετοιμάζεται να αναλάβει τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας της πόλης τον Ιανουάριο του 2026, καθιστώντας την μία από τις νεότερες και πιο αντιπροσωπευτικές φωνές της γενιάς της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.