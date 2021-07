Oργιάζουν οι φήμες για το νέο υποτιθέμενο ζευγάρι, που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί, στους κόλπους το Χόλιγουντ μετά και από τα στιγμιότυπα που απαθανάτισαν παπαράτσι τα τελευταία 24ωρα στην Σάντα Μόνικα των ΗΠΑ.

.@theweeknd spotted out with Angelina Jolie in new pictures📸 pic.twitter.com/4gsOxDYl6t