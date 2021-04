Λίγους μήνες μετά από την πιο επική συνέντευξη όλων των εποχών, φυσικά εκείνη των Meghan και Harry, η Oprah ''σπάει'' την σιωπή της και εξομολογείται πως ένιωσε με τις τόσο συνταρακτικές αποκαλύψεις από την μεριά των Sussex, αλλά και πως το χειρίστηκε η ίδια στην συνέχεια.

Η Oprah μίλησε στο ''The Nancy O'Dell Show '' με αφορμή το νέο της βιβλίο 'What Happened To You?' και φυσικά της ζητήθηκε να μιλήσει και για την αποκαλυπτική συνέντευξη του βασιλικού ζεύγους.

Όπως είπε "δεν είχα ιδέα ότι θα είχε αυτή την επίδραση που είχε και που συνεχίζει να έχει. Έκανα μεγάλη προετοιμασία για αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα ότι βγάζαμε έξω στον κόσμο να έβγαινε σε μια στιγμή που όλοι θα μπορούσαν να το δουν και ότι τίποτα δεν θα διέρρεε και δεν θα παρερμηνευόταν πριν την προβολή της συνέντευξης''.

Όπως εξήγησε η Oprah "θυμάμαι όταν τελειώσαμε τη συνέντευξη- και αυτή η συνέντευξη κράτησε 3 ώρες και 20 λεπτά νομίζω- σηκώθηκα με είπα στο συνεργείο 'όλοι ξέρουμε τι ειπώθηκε εδώ και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που μοιράστηκαν όλα αυτά οπότε εύχομαι ότι όλοι σας δεν θα βγείτε και θα πείτε όσα έγιναν εδώ”. Η παρουσιάστρια είπε ότι τελικά τίποτα δεν διέρρευσε, ενώ πρόσεξε ώστε όλα τα promo clips που έφτιαξε για το CBS να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί.

Η Oprah αποκάλυψε επίσης, ότι πριν τη συνέντευξη δεν συναντήθηκε από κοντά με την Meghan και τον Harry αλλά αντίθετα αντάλλαξαν πολλά μηνύματα για να συμφωνήσουν ότι βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά στη συνέντευξη.

"Δεν είδα την Meghan και τον Harry πριν αλλά τους έστειλα μηνύματα και τους είπα ότι οι προθέσεις είναι πολύ σημαντικές για μένα και τους ζήτησα να μου πουν ποιες είναι οι δικές τους, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό στόχο”.

Όπως εξήγησε ο κοινός τους στόχος ήταν η αλήθεια: "Ήθελαν να μπορούν να πουν την ιστορία τους με τέτοιο τρόπο που θα τους επέτρεπε να είναι όσο ειλικρινείς μπορούσαν”.

Η Oprah παρά την προετοιμασία της δεν περίμενε τα όσα άκουσε από την Meghan και τον Harry για τον βρετανικό Τύπο αλλά και τη βασιλική οικογένεια.

"Ήμουν έκπληκτη. Σκεφτόμουν 'αλήθεια, θα το πάτε εκεί;' Αυτός είναι ο λόγος που ήταν τόσο δυνατή συνέντευξη. Έχεις κάποιον που θέλει να είναι τόσο ανοιχτός, τόσο ευάλωτος και τόσο ειλικρινείς όσο ήταν εκείνοι. Ο λόγος που η συνέντευξη ήταν αυτό που ήταν είναι επειδή απάντησαν με τον τρόπο που απάντησαν”.

Πηγή: Must