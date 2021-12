Τον Δεκέμβριο του 2020, τα δεδομένα του Yelp χρησιμοποιήθηκαν για να “αποκρυπτογραφηθούν” τα interior design trends που ήρθαν μαζί με την πανδημία.

H πανδημία δεν έχει τελειώσει, αλλά η αισθητικά έντονη επιρροή της στα σπίτια μας φαίνεται να μειώνεται, τουλάχιστον σταδιακά.

Ενόψει του 2022, φαίνεται πως μπαίνει μία παύση στις ανακαινίσεις που σχετίζονται με την παραμονή (τουλάχιστον την υποχρεωτική) στο σπίτι και η επιστροφή στις αισθητικές -περισσότερο- παρεμβάσεις φαίνεται πως είναι μονόδρομος.

Το Yelp, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε την Έκθεση Πρόβλεψης των Οικιακών Τάσεων 2022 περιγράφει λεπτομερώς τις τάσεις εσωτερικού χώρου για τη χρονιά που έρχεται, μαζί με τη βοήθεια του interior designer, Jeremiah Brent.

«Αναλύοντας τα πλούσια δεδομένα του Yelp, είδα να αντικατοπτρίζονται πολλές από τις τάσεις που είχα αρχίσει να χρησιμοποιώ στα πρόσφατα σχεδιαστικά μου έργα. Το 2022 περιμένουμε να δούμε χρωματικά το dusty blue ενώ και οι διαφορετικές υφές θα παίξουν το ρόλο τους, μαζί με την ενσωμάτωση πρώτων υλών όπως η πέτρα», λέει ο Brent.

«Οι άνθρωποι έλκονται προς τον «lagom» τρόπο ζωής αποδεχόμενοι τον εορτασμό του less is more και της λειτουργικής απλότητας όταν πρόκειται για τον σχεδιασμό και τη διακόσμηση του σπιτιού».

Έντονες, ιδιαίτερες και φωτεινές ταπετσαρίες

Οι αναζητήσεις για τις ταπετσαρίες αυξήθηκαν κατά 167%, και αναμένεται ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει και το 2022. Η προσθήκη ταπετσαρίας σε κάποιο διάδρομο, μπάνιο ή υπνοδωμάτιο προσφέρει άμεση ανανέωση και επιτρέπει με έναν κάπως διασκεδαστικό τρόπο να αναδείξεις το στυλ και την προσωπικότητά σου.

Το lagom είναι το νέο hygge

Παρόλο που το hygge ήρθε για να μείνει, το Yelp είδε τις αναζητήσεις που χρησιμοποιούν τον όρο “lagom” να αυξάνονται κατά 33% σε μόλις 2 μήνες και αναμένεται ότι αυτή η τάση θα είναι παρούσα όλο το 2022. Το Lagom – που κυριολεκτικά μεταφράζεται με τον όρο “μέτριο” – δημιουργήθηκε από τη less is more ιδιοσυγκρασία.

Japandi

Με το lagom σε άνοδο, δεν είναι περίεργο που οι αναζητήσεις για το Japandi design, έχουν δει αύξηση 27%. Πρόκειται για έναν συνδυασμό σκανδιναβικής λειτουργικότητας και ιαπωνικού ρουστίκ μινιμαλισμού για τη δημιουργία μιας αίσθησης τέχνης, φύσης και απλότητας.

Τα φινιρίσματα από γύψο με υφή είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προσθέσεις μια αίσθηση Japandi σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού, καθώς το στυλ βασίζεται σε μινιμαλιστικές αρχές, με έμφαση στα ζεστά στοιχεία και τις ήσυχες χρωματικές παλέτες.

Πηγή: savoir ville

