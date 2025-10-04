Οι Ομπάμα γιόρτασαν την επέτειο γάμου τους: Η τρυφερή αφιέρωση του Μπαράκ στη Μισέλ (φωτό)

Παρά τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν στα πρόθυρα του διαζυγίου, οι Ομπάμα όχι μόνο είναι ακόμη μαζί, αλλά γιορτάζουν και επέτειο γάμου. Το πρώην προεδρικό ζευγάρι κλείνει 33 χρόνια γάμου και ο Μπαράκ Ομπάμα όχι μόνο δεν το ξέχασε, αλλά έκανε και μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

The best decision I ever made was marrying you, @MichelleObama. For 33 years, I’ve admired your strength, grace, and determination — and the fact that you look so good doing it all. Happy anniversary! pic.twitter.com/YoV098JDS5 October 3, 2025

«Η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ ήταν να σε παντρευτώ, @MichelleObama. Για 33 χρόνια, θαύμαζα τη δύναμη, τη χάρη και την αποφασιστικότητά σου, αλλά και το γεγονός ότι φαίνεσαι τόσο όμορφη στα πάντα. Χρόνια πολλά!».

Πρόσφατα, η Μισέλ αποκάλυψε ότι με τον σύζυγό της δεν έχουν τίποτα να πουν την ώρα του δείπνου, τώρα που τα παιδιά τους έχουν φύγει από το σπίτι. «Πάντα έχουμε τα παιδιά για να μιλάμε, αλλά όχι σε καθημερινή βάση», είπε η Μισέλ στο podcast «IMO». «Έχουμε παρατηρήσει πόσο χρόνο περνάμε μιλώντας για αυτά, σωστά; Τώρα που τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι, είναι σαν να λέμε: ‘’Λοιπόν, για τι θα μιλάμε;’’». Ο αδελφός της και συν-παρουσιαστής, Craig Robinson, παρενέβη τότε στη συζήτηση, λέγοντας ότι πάντα υπάρχει κάτι για να συζητήσει ένα ζευγάρι, με την Orna Guralnik να μην συμφωνεί μαζί του.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στους ενοχλητικούς θορύβους του συζύγου της από το φαγητό, ενώ συζητούσε για τον γάμο τους με τη Δρ. Orna Guralnik, ψυχολόγο και ψυχαναλύτρια στη Νέα Υόρκη, με εξειδίκευση στη Θεραπεία Ζευγαριών.

