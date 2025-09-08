Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ και η Άμπι Τσάμπιον ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Σε μια ονειρική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη γραφική λίμνη Coeur d'Alene του Αϊντάχο, ο ηθοποιός Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ (Patrick Schwarzenegger) και η καλλονή του μόντελινγκ 'Αμπι Τσάμπιον (Abby Champion) ένωσαν τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, η γαμήλια τελετή έλαβε χώρα στο πολυτελές Gozzer Ranch – έναν ιδιαίτερο προορισμό για το ζευγάρι, που έχει φιλοξενήσει πολλές προσωπικές τους στιγμές στο παρελθόν.

Λαμπεροί καλεσμένοι και οικογενειακές παρουσίες

Το ζευγάρι πλαισιώθηκε από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους της ζωής τους. Ο γαμπρός είχε στο πλευρό του τούς διάσημους γονείς του, τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger) και τη Μαρία Σράιβερ (Maria Shriver), καθώς και την αδελφή του Κάθριν (Katherine Schwarzenegger Pratt) με τον σύζυγό της, γνωστό ηθοποιό Κρις Πρατ (Chris Pratt). Από την πλευρά της νύφης, παρόντες ήταν οι γονείς της, Λόρα και Γκρεγκ Τσάμπιον.

Ανάμεσα στους λαμπερούς προσκεκλημένους ξεχώρισαν ο δημοφιλής ηθοποιός Ρομπ Λόου (Rob Lowe) και ο Τζέισον Άιζακς (Jason Isaacs), ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Πάτρικ στη σειρά «White Lotus», ερμηνεύοντας τον ρόλο του πατέρα του.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις και λεπτομέρειες του γάμου

Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ ξεχώρισε με την επιλογή ενός κομψού λευκού σμόκιν που απέπνεε φινέτσα, ενώ η Άμπι Τσάμπιον εντυπωσίασε με ένα κλασικό νυφικό και μακρύ πέπλο, αναδεικνύοντας την διαχρονική κομψότητα, όπως αναφέρει το People.

Η ιστορία του ζευγαριού ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή στο κοινό μέσω Instagram λίγους μήνες αργότερα. Από τότε, οι δυο τους πορεύονται μαζί, μοιράζοντας στιγμές αγάπης και ευτυχίας, οι οποίες επισφραγίστηκαν με το γάμο τους σε έναν τόπο γεμάτο αναμνήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.