Ο πρώην σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν, διάσημος ράπερ και fashion designer προφανώς είναι μεγάλος φάν του Greek Freak αφού στο νέο του άλμπουμ, έβαλε και ένα τραγούδι, το οποίο έχει στίχους που αναφέρουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το τραγούδι τιτλοφορείται «Junya» και ανάμεσα στους στίχους είναι και ένας για τον Έλληνα σούπερ σταρ του NBA. «Let me be honest, I won with the Bucks, boy. Let me be Giannis» («Ασε με να είμαι ειλικρινής, κέρδισα με τους Μπακς, αγόρι μου. Ασε με να είμαι ο Γιάννης»), αναφέρει ο στίχος του τραγουδιού του Κάνιε Γουέστ, που θέλησε έτσι να εξυμνήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όσα πρεσβεύει.

Να σημειωθεί ότι το νέο άλμπουμ του εκκεντρικού Αμερικανού ράπερ έχει το όνομα της μητέρας του («Donda»).

Ακούστε το τραγούδι με τους στίχους για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (μετά το 1:45)

Πηγή: Sigma Live Magazine