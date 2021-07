Η Diana Frances Spencer γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1961 στο Park House του Sandringham, και ήταν το τελευταίο παιδί του John Spencer και της Frances, μια οικογένεια που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την Βρετανική βασιλική οικογένεια, από τις γιαγιάδες της (Cynthia Spencer, Κόμισσα Spencer και Ruth Roche, Βαρόνος Fermoy) που εργάζονταν ως καμαριέρες στην μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ.

Βαφτίστηκε στις 30 Αυγούστου του 1961 στον Καθεδρικό ναό της Αγ. Μαρίας της Μαγδαληνής, και μεγάλωσε μαζί με τα αδέλφια της (Sarah, Jane, και Charles). Είχε ακόμη έναν αδελφό, τον John που πέθανε λίγο μετά την γέννα, πριν να γεννηθεί η ίδια.

Οι γονείς της χώρισαν όταν αυτή ήταν μόλις 7 ετών με την μητέρα της να προχωρά σε γάμο με τον Peter Shand Kydd το 1969, και την ίδια να ζει μαζί με τον πατέρα της, που ξαναπαντρεύτηκε το 1976 με την Raine, Κόμισσα του Dartmouth.

Η Diana αρχικά διδασκόταν τα μαθήματά της στο σπίτι, αλλά μετά πέρασε σε επίσημη εκπαίδευση στο ιδιωτικό σχολείο Silfield στο Gayton και πέρασε το υπόλοιπο της μαθητικής της καριέρας σε ένα σχολείο μόνο με κοπέλες, στο Theltford από τα 9 της. Στην συνέχεια της εκπαίδευσής της ενώ άλλαξε αρκετά σχολεία και κλάδους, η Diana παρακολούθησε εντατικά μαθήματα μαγειρικής.

Έκανε αρκετές δουλειές, ως δασκάλα χορού και ως διοργανώτρια event αλλά τον περισσότερο χρόνο τον περνούσε ως βρεφονηπιοκόμος σε μια Αμερικάνικη οικογένεια, στο Λονδίνο, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε και βοηθός δασκάλα στο Young England School. Τον Ιούλιο του 1979 η μητέρα της της αγόρασε ένα διαμέρισμα στο Earl’s Court ως δώρο για τα 18α γενέθλιά της, στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1981 (Φεβρουάριο).

Η Diana πρωτογνώρισε τον πρίγκιπα Κάρολο όταν ήταν μόλις 16 ετών, τον Νοέμβριο του 1977, ενώ ο ίδιος ήταν 29 ετών και σε σχέση με την μεγαλύτερη αδελφή της Sarah. Οι δύο ήταν καλεσμένοι το 1980 σε ένα σπίτι για Σαββατοκύριακο, με την μετέπειτα πριγκίπισσα να τον παρακολουθεί να παίζει polo και να φλερτάρει μαζί της.

Η σχέση τους εξελίχτηκε όταν ο Κάρολος την προσκάλεσε στο βασιλικό σκάφος (Britannia) και στο κάστρο Balmoral για να γνωρίσει την οικογένειά του τον Νοέμβριο του 1980. Με τον ίδιο να κάνει την πρόταση γάμου στις 6 Φεβρουαρίου 1981 στο κάστρο Windsor, και τον αρραβώνα να επισημοποιείται στις 24 Φεβρουαρίου 1981 όταν η πριγκίπισσα διάλεξε το δαχτυλίδι αρραβώνων της.

Έτσι, άφησε το σπίτι της, πρώτα για να διαμείνει στο Clarence House (σπίτι της Βασιλομήτωρ) και μετά στα ανάκτορα του Buckingham μέχρι τον γάμο τους.

Η Diana, έγινε πριγκίπισσα της Ουαλίας στις 29 Ιουλίου 1981 όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Κάρολο στον Καθεδρικό ναό του ΑΠ. Παύλου, σε ένα γάμο που σχολιάστηκε τόσο πολύ από τα μέσα, καθώς θεωρείτο μια «παραμυθένια» τελετή.

Η πρώτη εγκυμοσύνη ανακοινώθηκε το 1982, με την πριγκίπισσα να πέφτει από τις σκάλες στη 12η εβδομάδα της κύησης, υπομένοντας αρκετούς μώλωπες αλλά ευτυχώς το βρέφος έμεινε ανεπηρέαστο. Με την ίδια να αναφέρει σε μετέπειτα συνέντευξή της όλα όσα ένιωθε, τη μοναξιά, τα ξεσπάσματα από διατροφικές διαταραχές, την σημασία που ζητούσε από τον σύζυγό της κ.α. αναφέροντας ταυτόχρονα ότι ένιωθε πως «δεν ήταν ικανή».

Γέννησε τον πρίγκιπα William στις 21 Ιουνίου 1982, ενώ μετέπειτα υπέφερε από επιλόχειο κατάθλιψη, αλλά αποφάσισε να τον πάρει μαζί της στην πρώτη της εκστρατεία στην Κοινοπολιτεία (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία), με την δράση να καθησυχάζει τα μέσα.

Ο πρίγκιπας Harry, γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1984, με τον Κάρολο να βρίσκεται πιο κοντά της από ποτέ, γνωρίζοντας ότι και το δεύτερό του παιδί θα ήταν αγόρι.

Η πριγκίπισσα έδωσε στους γιους της όλα όσα μπορούσε από την «έξω» ζωή, ενώ ταυτόχρονα προέβη και σε πολλές αλλαγές στην καθημερινότητά τους, απαλλάσσοντας την νταντά τους και προσλαμβάνοντας μια άλλη από το κοντινό της περιβάλλον, επιλέγοντας τα σχολεία στα οποία θα εκπαιδεύονταν, μέχρι και τα ρούχα τα οποία θα φορούσαν.

Τα προβλήματα στον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο ξεκίνησαν από την διαφορά ηλικίας τους (12 χρόνια) αλλά και με το γεγονός ότι ο ίδιος εξακολουθούσε να διατηρεί ρομαντικές σχέσεις με την πρώην σχέση του Camilla Parker Bowles, με αποκορύφωμα το πάρτι για τα γενέθλια της αδελφής της Camilla (1989) κατά το οποίο η Diana μίλησε μαζί της ζητώντας της να αφήσει τον σύζυγό της ήσυχο.

Ακολούθησαν αρκετές συζητήσεις τόσο με την βασίλισσα όσο και με τον πρίγκιπα Φίλιππο, για το τι μέλλει γενέσθαι στην σχέση των δύο που δεν καρποφόρησαν, αλλά και η έκδοση τόσο του βιβλίου από τον Andrew Morton (Diana: Her True Story), όσο και οι τηλεφωνικές συζητήσεις της με τον James Gilbey, που αναφέρονταν στη σχέση της με τον Κάρολο.

Κατά το 1992-1993 η πριγκίπισσα είχε προσλάβει τον Peter Settelen, καθηγητή φωνητικής, με στόχο να την βοηθήσει στην δημόσια ομιλία, μετά από παράπονα που έγιναν από άτομα κοντά στην βασιλική οικογένεια.

Με την ίδια να συνεχίζει να πιστεύει ότι ο Κάρολος, εκτός από την σχέση του με την Camilla διατηρούσε και άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις, τον Οκτώβριο του 1993, κάτι το οποίο μετέφερε και στα γράμματά της προς τον Paul Burrell (προσωπικό βοηθό).

Με αφορμή την συνέντευξη που έδωσε στον Martin Bashir, που προβλήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1995, μιλώντας για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Καρόλου, αλλά και για την συμπεριφορά του απέναντί της, ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψε τον δικό της Γολγοθά με την βουλιμία, οι σχέσεις τους ήρθαν σε τέλμα.

Αποκορύφωμα ήταν η είδηση στις 20 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, κατά την οποία η βασίλισσα Ελισάβετ, έστειλε γράμματα τόσο στην Diana όσο και στον Κάρολο, συμβουλεύοντάς τους να πάρουν διαζύγιο, με τον πρίγκιπα να συμφωνεί, και την πριγκίπισσα να ανακοινώνει τον Ιούλιο του 1996 τον χωρισμό τους –επισημοποιήθηκε στις 28 Αύγουστου του 1996.

Η πριγκίπισσα είχε γίνει ένα με τον Λαό κυρίως μέσα από τις φιλανθρωπικές της δραστηριότητες, όπως τις συνεισφορές της σε νοσοκομεία, σχολεία.(ένα από τα βραβεία που κατέκτησε ήταν αυτό του ‘Freedom of the City of London’ για την προσφορά της στα παιδιά που είχαν ανάγκη σε νοσοκομεία), ακόμη καθοριστική ήταν και η συνεισφορά της στην έρευνα και απενοχοποίηση του AIDS/HIV, αλλά και στα εργοτάξια εξόρυξης μετάλλου, στις έρευνες για τον καρκίνο και την λέπρα.

Μετά το διαζύγιο, υπήρξε για ένα διάστημα με τον βρετανό καρδιοχειρουργό Hasnat Khan από το 1996 μέχρι τον Ιούλιο του 1997, ενώ στην συνέχεια φημολογούνταν ότι περίμενε το παιδί του επιχειρηματία Dodi Fayed, με τον οποίο βρισκόταν στο ίδιο όχημα το βράδυ του δυστυχήματος που τους στοίχησε τη ζωή.

Η πριγκίπισσα, πέθανε στις 31 Αυγούστου 1997, σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, μέσα σε ένα τούνελ (Pont de l'Alma), με συνεπιβάτη της τον Dodi, και οδηγό τον Henri Paul που βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

Η κηδεία της έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου 1997 με πλήθος κόσμου να συνθλίβεται από το συναίσθημα της απώλειας, εκατομμύρια λουλούδια να μαζεύονται έξω από το Buckingham, και την ίδια να παραμένει μια για πάντα στις καρδιές του κόσμου και να περνά στο ρου της ιστορίας.

Αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε ότι μέχρι και σήμερα, ο τρόπος του θανάτου και το απρόσμενο τέλος της πιο αγαπητής φιγούρας που πέρασε ποτέ από τη Βρετανική βασιλική οικογένεια, βρίσκεται υπό διερεύνηση, με πολλές θεωρίες συνομωσίας, άτομα να πιστεύουν ακράδαντα πως δολοφονήθηκε, και κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερες πληροφορίες βγαίνουν προς τα έξω για το μοιραίο εκείνο βράδυ.

Πηγή: Must