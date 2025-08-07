Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν, Σάντεϊ Ρόουζ, έκανε το πρώτο της εξώφυλλο μόδας για το τεύχος "It Girl" του Nylon, κάνοντας αργά και σταθερά βήματα στο μόντελινγκ.

Η 17χρονη κόρη της σταρ και του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού και τραγουδιστή Κιθ Ούρμπαν έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στην πασαρέλα για τη Miu Miu τον περασμένο Οκτώβριο.

Η Σάντει αποκάλυψε στο περιοδικό τους δύο όρους που της είχαν βάλει οι διάσημοι γονείς της, προκειμένου να της επιστρέψουν να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας.

For NYLON’s August It Girl, Sunday Rose talks her runway debut for Miu Miu, her dream career, and entering the public eye. pic.twitter.com/teJLk6hZ6t — NYLON (@NylonMag) August 6, 2025

«Υπήρχαν δύο μεγάλοι κανόνες. Ο πρώτος ήταν ότι δεν μπορούσα να εξερευνήσω κανένα είδος μόδας μέχρι τα 16 μου», αποκάλυψε η 17χρονη, σύμφωνα με τη Daily Mail.

«Ο δεύτερος είναι ότι το σχολείο πρέπει πάντα να έρχεται πρώτο, κάτι που στην αρχή μισούσα. Στην πραγματικότητα χαίρομαι πολύ που έχω αυτούς τους κανόνες επειδή με κρατούν ισορροπημένη» είπε το νεαρό μοντέλο.

Nicole Kidman's nepo baby Sunday Rose, 17, lands FIRST fashion cover and reveals 'rules' from famous parents https://t.co/lKld7IbjLz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 6, 2025

Η Σάντεϊ Ρόουζ είναι κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του τραγουδιστή της κάντρι Κιθ Ούρμπαν. Το ζευγάρι έχει άλλη μία κόρη, την 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ, ενώ η ηθοποιός έχει υιοθετήσει και δύο παιδιά, την 32χρονη Ιζαμπέλα και τον 30χρονο Κόνορ, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Κρουζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.