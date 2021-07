Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη Μέγκαν Μαρκλ με τίτλο "Meghan at 40: The Climb to Power" εξερευνά νέες λεπτομέρειες για τη ζωή της που ίσως εξηγούν τους λόγους που αποφάσισε μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι να αποχωρήσουν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και να φύγουν μακριά από τη ζωή στο Παλάτι.

Η υποκόμησσα και νύφη του Earl και της Κόμισσας του Sandwich, η οποία είναι επίσης μια Αμερικανίδα που παντρεύτηκε βρετανό γαλαζοαίματο, εξηγεί σε συνέντευξή της που περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ, γιατί η Μέγκαν δεν άντεξε τις πιέσεις της μοναρχίας για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ως δούκισσα του Sussex.

Η υποκόμησσα Julie Montagu είναι πλέον καθηγήτρια της yoga και τηλεπαρουσιάστρια που μαζί με τον σύζυγό της έχουν καταφέρει να εξυγχρονίσουν την οικογένειά Mapperton κάνοντας συχνά livestream συνδέσεις με τους αριστοκράτες γονείς τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όταν όμως είχε γνωρίσει για πρώτη φορά την οικογένεια του μελλοντικού της συζύγου, είχε κι εκείνη δυσκολευτεί να καταλάβει τις διαφορές στον τρόπο ζωής ενός Αμερικάνου κι ενός βρετανού αριστοκράτη.

Όπως είπε, η δυσκολία της Μέγκαν να προσαρμοστεί στη ζωή στο Παλάτι προέρχεται από τις αμερικανικές αξίες της που δεν μπορεί εύκολα να αφήσει πίσω της. "Δεν μπορείς πραγματικά να είσαι τίποτα που θέλεις ή να κάνεις ό,τι θέλεις ή να πεις ό,τι θέλεις σαν μέλος της βασιλικής οικογένειας. Το χρέος σου είναι απέναντι στη βασίλισσα κι αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο για κάποιον σαν την Μέγκαν" είπε.

"Το να αλλάξεις το αμερικάνικο όνειρο και να αποδεχθείς το "θα κάνεις ό,τι πούμε" είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να έχεις αγάπη και χρέος μαζί ταυτόχρονα και αυτό είναι κάτι που ο Χάρι και η Μέγκαν θέλησαν να έχουν μετά από διαπραγματεύσεις με τη βασίλισσα, αλλά εκείνη είπε όχι", δήλωσε η υποκόμησσα.

Σύμφωνα με την Montagu, η συνέντευξη με την Όπρα και οι αποκαλύψεις που έκαναν για τη βασιλική οικογένεια "νομίζω ήταν μια ευκαιρία για εκείνη όχι μόνο να το μοιραστεί με τον κόσμο αλλά ήλπιζε ότι η βασιλική οικογένεια θα την άκουγε. Είναι δύσκολο να προσδιορίσεις γιατί το έκαναν, αλλά είναι εμφανές ότι ήταν εκνευρισμένοι".

Πηγή: Must