Νέο beef Tσαλίκη - Breakfast @Star: Γιατί ο τραγουδιστής ζητά αποκατάσταση της τιμής του;

Νέο beef ξεκίνησε στη σόουμπιζ ανάμεσα στον Γιώργο Τσαλίκη και το Breakfast @Star με αφορμή το ρεπορτάζ που παρουσίασε η εκπομπή από τη συνέντευξη Τύπου του τραγουδιστή και των συνεργατών του για το νέο σχήμα που ξεκινά σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί.

Το ρεπορτάζ που πρόβαλε το Breakfast @Star ήταν το εξής:

Και ιδού τα σχόλια που ακολούθησαν από την ομάδα:

«Για ποιο λόγο και με ποια ιδιότητα επέλεξε αντί να μιλήσει για τη δουλειά του να κάνει επίθεση στον δικό μας δημοσιογράφο και να του κάνει μαθήματα δημοσιογραφίας;» διερωτήθηκε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Με ποια τηλεοπτική εμπειρία κουνάει το δάχτυλο; Πώς ξέρει πώς κάνουμε τη δουλειά μας; Περιγράφει μια παλιά τηλεόραση. Αυτά όλα είναι προσβλητικά!» είπε έντονα η Λιλή Πυράκη.

Ο Γιώργος Τσαλίκης αντεπιτέθηκε με ποστ του στο Instagram, ανεβάζοντας ένα βίντεο για το κλίμα που υπήρχε ανάμεσα σε εκείνον και τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου.

«Ο κ. Παύλου είπε ότι έκανα επίθεση και η κυρία Πυράκη ωρυόταν. Η συγκεκριμένη κυρία ζει σε άλλον πλανήτη και ο κ. Ντάφλος με πήρε τηλέφωνο για μια εξυπηρέτηση στο δήμο που δεν ήταν της αρμοδιότητα΄ς μου και σκίστηκα να τον εξυπηρετήσω. Δεν θα πω αυτά που σκέφτομαι, τα εξέφρασα κατ'ιδίαν στην Ελένη, τη φίλη μου και στον σύζυγό της και απλά περίμενω μια αποκατάσταση της τιμής μου αύριο» λέει στο βίντεο ο τραγουδιστής.

Στο ποστ του μάλιστα έγραψε: «Τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται. Πώς μια συνέντευξη τύπου γεμάτη αγάπη, αλήθεια, σεβασμό, ωραίο κλίμα μεταφράζεται ως ΕΠΙΘΕΣΗ στο δημοσιογράφο.. Σε μια συνέντευξη μου μετά από πάρα πολύ καιρό πάλι άνθρωποι της τηλεόρασης με ενδεχόμενο δόλο (δεν εξηγείται αλλιώς τέτοιο μένος) με το δημόσιο σχόλιο τους υπερέβαλαν εαυτόν για να με προβάλουν ως κακοποιητη δημοσιογράφου, ως άνθρωπο που χρησιμοποιώ τις δηλώσεις μου για να προβληθώ (ενώ κάνω ακριβώς το αντίθετο - έχω εξαφανιστεί 2 μήνες) ως άνθρωπο που δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη γιατί δεν έχω θητεία στην τηλεόραση (λες και δεν είμαι 30 χρόνια στο προσκήνιο)ως άνθρωπο που από μόνος μου μιλάω για «περσινά ξινά σταφύλια» ενώ για όλα όσα απαντάω προηγείται ερώτηση από τους δημοσιογράφους (έχω ανεβάσει στο YouTube αμοντάριστη όλη τη συνέντευξη τύπου δείτε τη για να αντιληφθείτε εσείς τι συμβαίνει εδώ ) ως άνθρωπο που έφερα σε δύσκολη θέση τη συνεργάτιδα μου .. Ένας οχετός, ένα ποτάμι δυσφήμισης και υπερβολής .. Ζητώ αποκατάσταση της τιμής μου κυρίες και κύριοι του @breakfastatstarofficial αλλιώς επιφυλάσσομαι πάντως νόμιμου δικαιώματος μου . Καλή συνέχεια»

