Νέα μπηχτή Ελέτσι για Παναγιώταρου

Ολα ξεκίνησαν όταν η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δήλωσε ότι η κατάργηση των φίλτρων στο Ιnstagram είναι ενδιαφέρουσα και επιτέλους θα δούμε πώς είναι αληθινά influencers όπως η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η Αλεξάνδρα με τη σειρά της δήλωσε ότι η συζήτηση για τα φίλτρα είναι του πεζοδρομίου.

Και τώρα η κάμερα του Breakfast@star συνάντησε ξανά την Ελίζαμπεθ Ελέτσι για να συνεχιστεί με κάποιον τρόπο το... beef.

«Είπα την αλήθεια μου, δεν το έκανα για να θίξω την Παναγιώταρου αλλά δεν μπορεί να δηλώνει αυτά για τα φίλτρα. Εγώ λέω αλήθειες, τώρα αν πονάνε οι αλήθειες… Δεν ήμουν καθόλου σκληρή μαζί της. Δεν την έθιξα σαν άνθρωπο. Δεν αναφέρεται σε μένα.

Να της πω ότι δε μου έκαναν αυτή τη δήλωση στο πεζοδρόμιο αλλά σε ένα κάλεσμα. Αν μπερδεύει το εστιατόριο με το πεζοδρόμιο είναι ένα πρόβλημα.

Σε ερώτηση που της έκανε η δημοσιογράφος, εάν έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στην Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, την Βρισηίδα Ανδριώτου και την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για να πάει για ένα καφέ, είπε: «Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου είναι φίλη μου, την αγαπώ πολύ. Πιο πολύ θα ταιριάξουμε με την Αλεξάνδρα από τη Βρισηίδα».

Όσο για της τηλεοπτικές προτάσεις που είχε, ανέφερε: «Η τηλεόραση δε δίνει ευκαιρίες. Δεν ευοδώθηκαν οι προτάσεις που είχα, είμαι δημοσιογράφος 27 χρόνια, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Μήπως όταν φτάσω 60 χρονών να κάνω κάτι στην τηλεόραση;».





