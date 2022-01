Διχασμός επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη διαρροή φωτογραφιών της Μπριτζέτ Φόντα όπως είναι σήμερα. Η 58χρονη πλέον ηθοποιός μοιάζει να έχει συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι δεν είναι πια σύμβολο του σεξ, με πολλούς φαν να τη θαυμάζουν που δεν δείχνει να έχει πια εμμονή για την εμφάνισή της, και να κατηγορούν τα αμερικανικά ΜΜΕ για "body shaming", και άλλους να αναρωτιούνται γιατί "εγκατέλειψε τον εαυτό της" εστιάζοντας στα παραπανίσια κιλά της.



Η Φόντα, άλλοτε σύμβολο του σεξ των 90’s, αποσύρθηκε από το κινηματογραφικό στερέωμα πριν από 20 χρόνια, έχοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους, μεταξύ άλλων, στις ταινίες “Νέα γυναίκα μόνη, ψάχνει”, και “Τζάκι Μπράουν” του Κουέντιν Ταραντίνο.



Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν το 2009 στην πρεμιέρα της ταινίας του Ταραντίνο “Άδωξοι Μπάσταρδη”. Έκτοτε οι προβολείς έσβησαν, μέχρι ο φωτογραφικός φακός να την εντοπίσει και πάλι στο Λος Άντζελες μετά περίπου 12 χρόνια.



Σημειώνεται ότι η Φόντα προέρχεται από δυναστεία κινηματογραφικών αστέρων, όπως ο παππούς της Χένρι Φόντα, ο πατέρας της Πίτερ Φόντα και η θεία της Τζέιν Φόντα.

Σε μια εποχή που τα "Καρντασιανά" πλαστικά πρότυπα ομορφιάς αποτελούν σοσιαλμιντιακή εμμονή, ίσως η 58χρονη και να έχει βρει το νόημα.

One of today's #FakeNews articles...#BridgetFonda looks UNRECOGNIZABLE as shy movie star is seen out for the first time in 12 years



LCB users say: Calling BULL @MailOnline for this #BodyShaming article



For the FULL story to vote and have your say go to https://t.co/9gVlXBRtVe pic.twitter.com/a0RIzymWwo