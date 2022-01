Σε ηλικία 65 ετών πέθανε ο διάσημος ηθοποιός Μπομπ Σάγκετ, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός στο κοινό ως Ντάνι Τάνερ στην κωμική σειρά "Full House".

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του σε δήλωσή της στο CNN.

«Είμαστε συντετριμμένοι που επιβεβαιώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Μπομπ πέθανε σήμερα», ανέφερε η οικογένεια Σάγκετ στη δήλωσή της.

«Ήταν τα πάντα για εμάς και θέλουμε να ξέρετε πόσο πολύ αγαπούσε τους θαυμαστές του, κάνοντας ζωντανές εμφανίσεις και φέρνοντας ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά κοντά μέσα από το γέλιο. Αν και ζητάμε ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας στη μνήμη της αγάπης και του γέλιου που χάριζε στον κόσμο ο Μπομπ.»

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3