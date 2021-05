Σε μεγάλους μπελάδες μάλλον έχει μπει ο χολιγουντιανός σταρ Matthew Perry, αφού μια 20χρονη αποκάλυψε τώρα τη συνομιλία που είχε με τον πρωταγωνιστή της σειράς "Friends" όταν η ίδια ήταν 19 ετών.

Η 20χρονη σήμερα Kate Haralson, μίλησε στη Page Six και είπε πως η ίδια αποφάσισε να ανεβάσει στο TikTok τη συνομιλία που είχε με τον σταρ όταν ήταν 19 ετών, γιατί θέλει να δείξει πως "οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι στο Χόλιγουντ εκμεταλλεύονται νεαρά κορίτσια".

Μολονότι παραδέχτηκε πως ποτέ δεν συναντήθηκε από κοντά με τον σταρ είπε «Πολλοί άνθρωποι λένε ότι είμαι μικροπρεπής που δημοσιεύω το βίντεο και αυτό με κάνει να νιώθω άσχημα, αλλά ταυτόχρονα, νιώθω ότι πολλοί άνδρες του Χόλιγουντ μιλούν με όλα αυτά τα νεαρά κορίτσια και είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το γνωρίζουν πολλοί» .

Η ίδια λέει πως γνωρίστηκε με τον σταρ μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών (τη Raya) που σου κάνει FaceTime με αγνώστους και είπε πως εκτός από τον Matthew Perry η εφαρμογή την είχε "ταιριάξει" και με άλλους σταρ.

Η νεαρή, που εργάζεται ως προσωπική βοηθός στο Λος Άντζελες, είπε πως η συνομιλία της με τον Matthew έγινε την περασμένη άνοιξη, όταν λέγεται ότι ο σταρ είχε χωρίσει για λίγο από την σημερινή του αρραβωνιαστικιά, με την οποία αρραβωνιάστηκε πριν από λίγους μήνες.

Η ίδια λέει πως θέλησε να κάνει αυτή τη συνομιλία γιατί θεώρησε πως θα είναι "αστεία" αλλά στην πορεία της φάνηκε πως ο σταρ της... την έπεφτε.

Μάλιστα σε ένα σημείο ο σταρ φαίνεται να τη ρώτησε αν είναι τόσο μεγάλος όσο ο μπαμπάς της.

