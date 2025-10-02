Μισέλ Ομπάμα: Αυτό κάνει ο Μπαράκ και θέλει να του «σπάσει» το κεφάλι - «Make Love, not War»…

Η Μισέλ δεν αντέχει τον τρόπο που μασάει ο Μπαράκ Ομπάμα το φαγητό του. Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αναφέρθηκε στους ενοχλητικούς θορύβους του συζύγου της από το φαγητό, ενώ συζητούσε για τον γάμο τους με τη Δρ. Orna Guralnik, ψυχολόγο και ψυχαναλύτρια στη Νέα Υόρκη, με εξειδίκευση στη Θεραπεία Ζευγαριών, στο podcast «IMO».

Η Μισέλ αποκάλυψε ότι με τον σύζυγό της δεν έχουν τίποτα να πουν την ώρα του δείπνου, τώρα που τα παιδιά τους έχουν φύγει από το σπίτι. «Πάντα έχουμε τα παιδιά για να μιλάμε, αλλά όχι σε καθημερινή βάση», είπε η Μισέλ. «Έχουμε παρατηρήσει πόσο χρόνο περνάμε μιλώντας για αυτά, σωστά; Τώρα που τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι, είναι σαν να λέμε: ‘’Λοιπόν, για τι θα μιλάμε;’’». Ο αδελφός της και συν-παρουσιαστής, Craig Robinson, παρενέβη τότε στη συζήτηση, λέγοντας ότι πάντα υπάρχει κάτι για να συζητήσει ένα ζευγάρι, με την Orna Guralnik να μην συμφωνεί μαζί του.

«Υπάρχει ένας τρόπος να είσαι δίπλα σε ένα άλλο άτομο, ακόμα και στη σιωπή, που μπορεί να είναι πολύ ζωντανός», είπε χαρακτηριστικά η Orna Guralnik.

Η ειδικός προκάλεσε τη Μισέλ να εστιάσει σε αυτό που πραγματικά σκέφτεται όταν κάθεται απέναντι από τον Μπαράκ και να εκφράσει δυνατά τα βαθιά της συναισθήματα. «Γιατί πόσες φορές κάποιος ρωτάει: ‘’Τι σκέφτεσαι;’’. Και εσύ απαντάς: ‘’Λοιπόν, άσε με να σκεφτώ κάτι’’», είπε η Μισέλ, προσθέτοντας: «Γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλω να σου πω τι σκεφτόμουν, που είναι κάτι σαν: ‘’Ο τρόπος που μασάς με κάνει να θέλω να σου ‘’σπάσω’’ το κεφάλι».

Στη συνέχεια της συζήτησης, η Orna Guralnik τόνισε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να θίξει αυτό το θέμα, πριν η Μισέλ σκεφτεί την ιδέα να πει στον Μπαράκ για το τι την ενοχλεί. «Γιατί με ενοχλεί τόσο πολύ το μάσημα σου; Ας το συζητήσουμε», είπε αστειευόμενη, προσθέτοντας: «Ναι, δεν ξέρω αν θα το ανέφερα αυτό».

Michelle Obama divulges Barack’s irritating habit that makes her want to ‘smack’ him ‘upside the head’ https://t.co/8AYHQoAkka pic.twitter.com/sUvV99T6Ss — Page Six (@PageSix) October 1, 2025

Η ψυχολόγος και ψυχαναλύτρια υποστήριξε ότι το να ακούς κάποιον να μασάει είναι το ίδιο με το να ακούς την «ουσία» του ποιος είναι κάποιος, αλλά αναγνώρισε, επίσης, ότι το να ενοχλείσαι από τους ήχους του μασήματος είναι «κάτι» στο γάμο. «Τα κορίτσια και εγώ ενοχλούμαστε πολύ από τον τρόπο που μασάει ο Μπαράκ», είπε η Μισέλ, αναφερόμενη στα παιδιά τους.

Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, η 61χρονη Μισέλ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. «Ακόμα και όλα φαίνονται υπέροχα, είναι δύσκολα», είπε για τον γάμο τους. Η Μισέλ είναι παντρεμένη με τον 64χρονο Μπαράκ Ομπάμα από το 1992.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.