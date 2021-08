Αν και οι βρετανοί φημίζονται για το «κρύο» χιούμορ τους, μάλλον το ξεχωριστό και ιδιαίτερο μήνυμα που ήθελε να περάσει η Meghan Markle μέσα από το γενέθλιο βίντεο που δημοσιοποίησε χθες, δεν τους «έκατσε» καλά.

Με αποτέλεσμα όταν η ίδια αποφάσισε να πιει το τσάι της με την Melissa McCarthy, φορώντας τα καπέλα τους, όλοι αναρωτήθηκαν γιατί η δούκισσα να δημιουργήσει ένα βίντεο που κοροϊδεύει τις βρετανικές παραδόσεις και τη βασίλισσα.

Έτσι, το Twitter, όπως κάθε φορά, «πήρε φωτιά» με τη δημοσιογράφο Angela Levin, που ασχολείται με θέματα της βασιλικής οικογένειας, να γράφει «πιστεύει κάποιος άλλος ότι η Meghan και η φίλη της Melissa McCarthy κοροϊδεύαν τη βασίλισσα; Και οι δύο κρατούσαν παλιομοδίτικες κούπες σαν αυτή που κρατούσε η Meg στο blog της μετά την πρώτη της γνωριμία με τη βασίλισσα. Η σάτιρα δείχνει τι πιστεύει για τη βασιλική οικογένεια. Πήρε αυτό που ήθελε και είναι σίγουρη πλέον ότι είναι πιο έξυπνη από εμάς. Απλά πρέπει να περιμένουμε το ξεχείλισμα του Harry στα απομνημονεύματα του».

The mockery shows what she thinks of the Royal Family. She's got what she wanted and is confident she can outsmart us all. We just have to wait for Harry's outpouring in his memoir.