Η Πoλίνα Πορίτζκοβα είναι υπερήφανη για την ηλικία της. Το 56χρονο σούπερ μοντέλο πόζαρε με μπικίνι δίπλα σε μια πισίνα στο Instagram την Πέμπτη, δείχνοντας τους εκπληκτικούς κοιλιακούς της και τα φυσικά γκρίζα μαλλιά της.

Στη λεζάντα, η γεννημένη στην Τσεχοσλοβακία Πολίνα Πορίτζκοβα μοιράστηκε τους προβληματισμούς της σχετικά με την επικίνδυνη εμμονή της κοινωνίας με τη νεότητα.

«Καταπολέμηση της ηλικίας. Αντιστροφή γήρανσης. Ξανάνιωμα. Αντιγηραντικό. Τίποτα από αυτά δεν είναι δυνατό. Ωστόσο, αν κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για τη γήρανση, αυτό θα δείτε. Χάπια, φίλτρα και προπονήσεις για την καταπολέμηση της διαδικασίας γήρανσης» σχολίασε η βετεράνος της πασαρέλας. «Ξέρετε [ποιος] είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσετε τη γήρανση; Ο Θάνατος».



Η 56χρονη τόνισε ακόμα ότι δεν ενδιαφέρεται να παλέψει για να κρατήσει το σώμα της νεανικό και μάλλον επιλέγει να απολαύσει ό,τι έχει. «Δεν θέλω να αγωνίζομαι καθημερινά για το υπόλοιπο της ζωής μου», έγραψε. «Αλλά θέλω να κάνω το καλύτερο με αυτό που μού δόθηκε. Και θέλω να ρίξω ένα έντονο φως στις σκοτεινές γωνίες της ντροπής που συσσωρεύεται στις γυναίκες επειδή τολμούν να γεράσουν».

Προ μηνών η Πορίτζκοβα «έριξε» το Διαδίκτυο ποζάροντας γυμνή για το εξώφυλλο του Vogue Τσεχοσλοβακίας σε ηλικία 56 ετών -40 χρόνια μετά το πρώτο της εξώφυλλο στο περιοδικό- χωρίς φίλτρα ή επεξεργασία στις φωτογραφίες. Και δεν υπήρχε τίποτα για να ντραπεί.

My first cover of Vogue came out May 1981. It’s exactly 40 years later with this one! pic.twitter.com/9hjJgg5wNn