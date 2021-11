Μπορεί στο παρελθόν να βλέπαμε σχεδόν καθημερινά την Melania Trump, ωστόσο μετά το τέλος της προεδρίας του Trump, "εξαφανίστηκε" μαζί του. Η ίδια όμως έκανε πρόσφατα μια σπάνια εμφάνιση και όπως ήταν φυσικό, σχολιάστηκε έντονα.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μοίρασε δώρα σε παιδιά ανάδοχων οικογενειών στο Palm Beach της Florida και κατά την διάρκεια της επίσκεψής της, έπαιξε με τα παιδιά και έφτιαξε αρκετές χειροτεχνίες μαζί τους. Η ίδια μάλιστα τους έκανε και δώρα με αφορμή την ημέρα των Ευχαριστιών.

Πέρα από τον ανέμελο χρόνο που πέρασε με τα παιδιά, η ίδια συνομίλησε με νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε κέντρα ανάδοχων οικογενειών και που πλέον ζουν σε σπίτια που παρέχονται από τους οργανισμούς αυτούς.

Λίγο μετά από την επίσκεψή της, η ίδια μέσω μιας της ανάρτησης έγραψε: «Σε αυτήν τη γιορτή των Ευχαριστιών θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στις ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν τις καρδιές τους και τα σπίτια τους σε παιδιά και σε εκείνους που υπηρετούν την κοινότητα της παιδικής πρόνοιας», έγραφε το tweet. «Σας ευχαριστώ 4KIDS που δουλεύετε ακούραστα για να διασφαλίσετε την υγεία και την ασφάλεια αυτών των παιδιών».

This #Thanksgiving I want to express my gratitude to the families who open their hearts & homes to foster children & to those who serve in the child welfare community. Thank you @4KIDSUS for working tirelessly to ensure the health & safety of these children. #BeBest pic.twitter.com/4pdUsLRTwf