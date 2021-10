Δεν χωράει αμφιβολία στο ότι η Melania Trump είναι μια από τις λίγες Πρώτες Κυρίες που κατάφεραν να απασχολήσουν τα media τόσο πολύ. Η ίδια, αν και σήμερα ζει μακριά από τα φλας της δημοσιότητας, εξακολουθεί να απασχολεί και διαρκώς, έρχονται στην επιφάνεια λεπτομέρειες για την ζωή της στον Λευκό Οίκο. Πρόσφατο παράδειγμα, το νέο βιβλίο της πρώην υπεύθυνης Τύπου του Trump και επίσης πρώην βοηθού της Melania, Stephanie Grisham, με τίτλο I’ll Take Your Questions Now.

Στο εν λόγω βιβλίο, η συγγραφέας αποκαλύπτει ότι οι μυστικές υπηρεσίες αποκαλούσαν την Melania Trump Ραπουνζέλ και αυτό εξαιτίας του ότι ήταν μία πανέμορφη γυναίκα κλεισμένη σε έναν πύργο. Σύμφωνα μάλιστα με την Grisham, η πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής πολύ σπάνια έφευγε από τον Λευκό Οίκο και για τον λόγο αυτό, οι πράκτορες ζητούσαν να αναλάβουν την προστασία της, έχοντας στο μυαλό τους πως εφόσον μένει διαρκώς κλεισμένη στο σπίτι, θα τους χρειαζόταν ελάχιστα και έτσι εκείνοι θα επέστρεφαν συχνότερα σπίτι τους και θα είχαν ελεύθερο χρόνο.

Σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, αν και η Melania δεν έχει κάνει κάποια δήλωση, είναι πολύ δυσαρεστημένη με την απόφαση της πρώην βοηθό της να μιλήσει για εκείνη μέσα από το νέο της βιβλίο - το οποίο φέρεται να αποκαλύπτει πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών τις απιστίες του Donald Trump.

Πηγή: must