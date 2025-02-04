Μαρία Πολύζου: «Ο καρκίνος δεν είναι μία λέξη... είναι μία μάχη»

Ανοιχτά έχει μιλήσει η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου για τη μάχη που χρειάστηκε να δώσει με τον Καρκίνο, όταν το 2019 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Και πάλεψε και νίκησε και στέλνει το δικό της μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Για κάθε άνθρωπο που παλεύει, για κάθε άνθρωπο που λυγίζει, που φοβάται…

«Ο καρκίνος δεν είναι μία λέξη.. είναι μία μάχη που αν βρεθεί στην πορεία της ζωής σου καλείσαι να την δώσεις, είτε γνωρίζεις τον τρόπο είτε όχι.

-Καλείσαι να τρέξεις ένα δρόμο ταχύτητας σε ένα μαραθώνιο που έχεις να διανύσεις και να βλέπεις μόνο ότι περνάς την γραμμή τερματισμού νικητής, που σημαίνει υγιής, που σημαίνει μία δεύτερη ευκαιρία ζωής.

Μόνο όποιος βρεθεί αντιμέτωπος με μία τέτοια μάχη , ξέρει τι σημαίνει πάλη σε όλα τα επίπεδα, σωματικό - πνευματικό- ψυχικό.

-Ακόμα κι αν τελειώσει αυτή η εμπειρία θα σε ακολουθεί κάθε στιγμή της ζωής σου , όταν κάνεις τους απολογισμούς σου πριν πας να κοιμηθείς και όταν σηκώνεσαι πρωί πρωί από το κρεβάτι.

Είμαι ευγνώμων που είχα δίπλα μου την κόρη μου Αγάπη και τους αγαπημένους μου φίλους, τους δικούς μου ανθρώπους που ήταν εκεί κάθε στιγμή !

-Ο καρκίνος και η καθημερινότητα που έχεις να διαχειριστείς σε μία ζωή που τρέχει και δεν θέλεις να μείνεις πίσω είναι μια τρομακτική εμπειρία, που είναι σαν να βλέπεις την ζωή σου σε μία ταινία στο NEFLIX που δεν θέλεις να παρακολουθήσεις.

Όμως πρέπει να μείνεις εκεί και να την δεις μέχρι το τέλος μαζί με αυτούς που έμειναν μαζί σου.

-Ο μεγαλύτερος μαχητής της ζωής είναι αυτός που έφτασε να παλέψει με τον καρκίνο.

Για όλους αυτούς του μαχητές με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, θέλω να στείλω ένα μήνυμα,

Ο καρκίνος μας αφορά όλους μας.

Η πρόληψη και ο υγιεινός τρόπος ζωής μειώνει τον κίνδυνο να παρουσιάσεις καρκίνο.

Το καλύτερο παυσίπονο για τους ανθρώπους που νοσούν και κάνουν χημειοθεραπείες είναι η άσκηση και το χαμόγελο !.

ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ - Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ! Είμαι ευγνώμων στο γιατρό μου Βασίλη Βενιζελο και την ομάδα του καθώς και όλους τους νοσηλευτές που ήταν πάντα με χαμόγελο δίπλα μου !

ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ»

