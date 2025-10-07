Η Λόρεν Γκράχαμ (Lauren Graham), πρωταγωνίστρια της σειράς «Gilmore Girls», απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, στο Λος 'Αντζελες και στο πλευρό της βρέθηκε σύσσωμο το καστ της δημοφιλούς σειράς.

Lauren Graham's star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/lBHHLAonba October 3, 2025

Η 58χρονη Γκράχαμ, η οποία ενσάρκωσε την Lorelai Gilmore — τη μαμά με τον γρήγορο λόγο που έλυνε και έδενε στη γραφική πόλη Stars Hollow του Κονέκτικατ με την κόρη της, Rory (Αλέξις Μπλέντελ) — είχε στο πλευρό της σύσσωμη την τηλεοπτική της «οικογένεια».

Η Κέλι Μπίσοπ, από αριστερά, η Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο, η Λόρεν Γκράχαμ και ο Ντάνιελ Παλαντίνο ποζάρουν με το νέο αστέρι της Γκράχαμ, κατά τη διάρκεια τελετής στο Hollywood Walk of Fame

Στην τελετή, η δημιουργός της σειράς, Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο (Amy Sherman-Palladino), ανέλαβε τον ρόλο της κεντρικής ομιλήτριας, τιμώντας τη συνεργάτιδά της. Μαζί της ήταν ο σύζυγός της, Νταν Παλαντίνο (Daniel Palladino), ο οποίος έγραψε, σκηνοθέτησε και παρήγαγε πολλά επεισόδια και οι συμπρωταγωνιστές της, Κέλι Μπίσοπ (Kelly Bishop), Σκοτ Πάτερσον (Scott Patterson), Ματ Ζούκρι (Matt Czuchry) και Γιάνικ Τρούσντεϊλ (Yanic Truesdale).

Αν και η Αλέξις Μπλέντελ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, η Μέι Ουίτμαν (Mae Whitman) η «άλλη» τηλεοπτική της κόρη από την επιτυχημένη δραματική σειρά «Parenthood», έδωσε το παρών.

Η Μέι Ουίτμαν με την Λόρεν Γράχαμ

Σταθερά στις δημοφιλείς επιλογές του Netflix

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία της σειράς, η οποία προβλήθηκε για επτά σεζόν (2000-2007) και φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια από την πρεμιέρα της, παραμένει αμείωτη, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στις δημοφιλείς επιλογές του Netflix.

Πριν την τελετή μιλώντας στο Variety η Γκράχαμ αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που διάβασε το σενάριο για το εμβληματικό πρότζεκτ που την καθιέρωσε. «Η αίσθηση ήταν:«Ω, σε ξέρω». Χωρίς να έχω συναντήσει ποτέ τον σεναριογράφο, με άγγιξε αληθινά από την αρχή», θυμήθηκε η πρωταγωνίστρια.

«Το θέμα του «Gilmore Girls« ήταν αυτή η ασυνήθιστη σχέση. Χαρακτήρες που σχετίζονται ως συνομήλικοι κατά κάποιο τρόπο, και αυτό προκαλεί προβλήματα κάποιες φορές, αλλά είναι αληθινό», συνέχισε η Γκράχαμ.

Όταν η σειρά ολοκληρώθηκε το 2007, είχε ήδη περάσει από σημαντικές αλλαγές. Το «Gilmore Girls» προβλήθηκε την τελευταία του σεζόν στο κανάλι CW, το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση των δικτύων WB και UPN.

Μια κομβική στιγμή ήταν η αποχώρηση των δημιουργών μετά την έκτη σεζόν, λόγω διαφωνιών.

Η ίδια η Γκράχαμ παραδέχτηκε ότι αυτή η αλλαγή έκανε τον αποχαιρετισμό ευκολότερο. «Δεν έμοιαζε πια με την ίδια σειρά, οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο να πούμε αντίο. Τα πράγματα δεν τελειώνουν πάντα με ωραίο φινάλε», εξομολογήθηκε η σταρ.

